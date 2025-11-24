Choc a Berlino: cartelli con il Qr code per lo spaccio di droga

“Consegna di ogni tipo di droga in tutta Berlino”, oppure “cocaina, ketamina, marijuana, tutto quello che desideri, te lo portiamo a casa”. Sono gli slogan pubblicitari, scritti in inglese, riportati su cartelli adesivi attaccati a dei lampioni delle strade della movida della capitale Berlino; per esempio della Kastanienallee, via molto conosciuta del quartiere alla moda di Prenzlauer Berg. Sull’ampia strada ci sono ristoranti, locali, negozi ma anche scuole e asili. Sui cartelli e gli adesivi attaccati ai lampioni, ne sono stati rinvenuti almeno tre, ci sono dei codici a barre, basta avere un cellulare e scansionare i codici del cartello o dell’adesivo e vieni indirizzato a WhatsApp, Instagram o Telegram che conduce probabilmente alle offerte di uno spacciatore. Inizialmente gli abitanti, i frequentatori della via e anche i turisti avevano pensato ad uno scherzo, ad una provocazione.

“No, è tutto vero”, ha confermato la polizia. “Ci troviamo di fronte ad un nuovo livello e sistema di spaccio delle droghe – ha spiegato Benjamin Jendro, portavoce del sindacato di polizia tedesco – Sempre più spacciatori al dettaglio a Berlino utilizzano il web e i sistemi di messaggeria più conosciuti per farsi contattare dalla clientela e consegnano tutte le sostanze desiderate direttamente a casa dei clienti”. I primi casi di spacciatori con il codice a barre contattabili via Whatsapp e Telegram sono stati registrati nel 2024, poi a dicembre dello stesso anno la polizia di Berlino è riuscita ad arrestare uno spacciatore di 39 anni e a sequestrare dieci chilogrammi di cocaina e 50.000 euro in contanti. Grandi quantità di cocaina erano state offerte in un gruppo Telegram, gli investigatori avevano finto di essere dei clienti, e poi avevano arrestato il venditore. Questo sistema investigativo potrebbe essere utilizzato anche contro chi ha affisso i cartelli e gli adesivi, ma non è così semplice. Recentemente la polizia berlinese non è riuscita ad arrestare degli spacciatori, “perché non possiamo istigare od esercitare pressioni e costringere una persona a commettere un reato, in questo caso a vendere droga.

Gli spacciatori si muovono sempre di più e meglio nel web e nel mondo virtuale, riducendo al minimo il rischio di essere scoperti, e le opzioni legali a disposizione della polizia per reagire sono rimaste ferme ad un’epoca quando internet praticamente non esisteva”, ha sottolineato il portavoce della polizia Jendro. Il problema è che il fenomeno della vendita di droghe su Whatsapp e Telegram “potrebbe essere molto più diffuso di quanto pensiamo e potrebbe non limitarsi solo a Berlino. Nei giorni scorsi sono stati distribuiti biglietti da visita e volantini in alcuni locali della città, simili ai cartelli e agli adesivi attaccati ai lampioni delle strade”, ha aggiunto il portavoce del sindacato della polizia tedesca. Per ora la questione dello spaccio di droghe su Whatsapp e Telegram è stata descritta soprattutto da quotidiani e tabloid locali berlinesi e scandalistici come Bild.

Da circa un anno e mezzo in Germania è stato legalizzato parzialmente il consumo di cannabis, ma l’Unione Cdu/Csu vorrebbe rivedere la legge perché in molte città si vende e fuma marijuana per strada e nei pressi delle scuole, la polizia può intervenire ed elevare delle multe anche molto salate, ma solo dopo una chiara segnalazione.