Caccia francese precipita vicino a Nancy, un morto

Un aereo da combattimento francese è precipitato nella tarda serata di ieri vicino a Nancy, in Francia: c'è almeno un morto. Secondo quando riporta la testata pubblica Ici Lorraine un corpo sarebbe già stato ritrovato. Il secondo pilota risulta ancora disperso. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco intorno alle 22.30 di ieri sera.

Secondo la France Presse, il velivolo, partito della base aerea 133 di Nancy-Ochey, era in volo di addestramento. Lo schianto sarebbe avvenuto nei pressi di Rogéville. L'Aeronautica francese ha confermato la perdita del contatto radio e radar con un Mirage 2000D ieri sera nella zona di Rogéville. Il sindaco di Pont-à-Mousson, Henry Lemoine, ha scritto su Facebook che «i detriti sono stati avvistati da un drone». Il velivolo, appartenente allo squadrone caccia 2/3 Champagne, è biposto e trasporta un pilota e un ufficiale addetto ai sistemi d'arma. L'Aeronautica militare ha parlato di un «sospetto incidente violento» a seguito di una potente esplosione. Sono stati attivati servizi di supporto per le famiglie. Sul posto, si è lavorato tutta la notte per setacciare la vasta area di campi e boschi. Un elicottero ha sorvolato il perimetro.