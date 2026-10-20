Subaru e-Outback, anche l’avventura cambia energia

Dopo oltre 8 milioni di esemplari e sei generazioni, la regina delle Subaru entra nell’era elettrica senza rinunciare al suo Dna. Due motori e 381 CV, trazione integrale permanente e fino a 523 km di autonomia

Non ha bisogno di un biglietto presentazione, basta il dato che l’accompagna: 8 milioni di unità vendute nel mondo in poco meno di 32 anni. Magari in Europa ha avuto meno di quanto avrebbe meritato, forse perché considerata un po’ di nicchia, ma Subaru Outback va celebrata tra le regine del panorama internazionale anche perché nel 1994 ha creato un nuovo segmento di mercato. In più Outback è la Subaru più conosciuta, la più amata del marchio delle Pleiadi oltreché la più venduta attraverso sei generazioni ognuna portatrice di rilevanti innovazioni.

Adesso, con la sesta generazione avviata dalla versione termica (destinata a salutare il mercato europeo), arriva e-Outback, un nuovo capitolo con il salto nel mondo dell’avventura elettrica: un e-Suv di notevole stazza (m. 4,90 e un aspetto da wagon) studiato e sviluppato dallo staff ingegneristico del brand con l'appoggio dell’esperienza di Toyota per il lato elettrificato. E-Outback però poggia sulla grande esperienza del brand nella trazione integrale, nello sviluppo e gestione degli asset, nella sicurezza avanzata (da sempre una priorità), e nella dinamica elevata tipici del marchio. Per cui, mettendo a tacere eventuali dubbi, siamo di fronte a una Subaru autentica come ha sottolineato Nicola Torregiani presidente e Ceo di Subaru per l’Italia ma anche per molti Paesi d’Europa.

E’ una Subaru ruvida e attrezzata per far fronte all’avventura (21 cm di altezza da terra) affrontando passaggi impegnativi con protezioni in resina antigraffio e soluzioni tecnologiche molto avanzate ma al tempo stesso è anche un’ammiraglia comoda, elegante, ricca di spazi e soluzioni, prestazionale il giusto e divertente. Con due potenti motori, anteriore e posteriore, per complessivi 381 CV e una coppia di 536 Nm, un evoluto sistema di trazione integrale 4×4 permanente (AWD), un pratico vano di carico da 633 a 1718 litri con ampie barre portatutto sul tetto e sistemi di sicurezza avanzati, la e-Outback va oltre le aspettative e nella comparazione elettrica con concorrenti del suo livello si propone anche con un prezzo accettabile per un'ammiraglia: 53 mila euro (che con la promozione di lancio diventano 46.900).

Quali particolarità accompagnano la E-Outback e la promessa di una nuova dimensione di guida? Costruita sulla e-Subaru Global Platform specifica per i veicoli elettrici, integra la batteria sotto il pianale per abbassare il baricentro, migliorare la dinamica di guida e ottimizzare lo spazio interno. La struttura è più rigida, la guida più stabile e la risposta fluida e silenziosa. La velocità si “ferma” a 180 km/h, però l’accelerazione è potente (0-100 in 4”5) e l’autonomia spazia da 523 km (media) a 647 con uso cittadino, la ricarica da 10 a 80% in 28’. Soluzioni importanti, come il pre-riscaldamento batteria che a -10° taglia della metà il tempo di ricarica, o la pompa di calore, sulla sicurezza vigila il Subaru Safety Sense. E cinque livelli di rigenerazione con i paddles al volante. Con l'X-Mode entra in azione un sofisticato sistema di controlli e di sorveglianza nell'off road, tra sensori, telecamere, radar e aiuti preziosi.