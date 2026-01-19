Attacco russo su Odessa. Ieri 5 civili morti, Ucraina al gelo

A Odessa edifici residenziali e infrastrutture sono stati danneggiati a causa di un attacco notturno da parte dei russi. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak. Secondo il funzionario "a causa dell'attacco nemico notturno, edifici residenziali e le infrastrutture della città sono stati danneggiati". L'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre di edifici commerciali e di una concessionaria d'auto. Non si sono registrati feriti. o

Intanto in diverse regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa della difficile situazione del sistema elettrico causata dalle conseguenze degli attacchi russi. Lo ha riferito l'azienda energetica Ukrenergo su Telegram, riferisce Ukrinform. "I programmi di interruzione di corrente pubblicati in via preliminare nelle regioni in cui sono state applicate le chiusure di emergenza non sono attualmente in vigore. Gli operatori del settore energetico stanno lavorando per ripristinare la stabilità dell'alimentazione elettrica il prima possibile", scrive l'azienda. Ieri pomeriggio erano state disposte interruzioni di corrente di emergenza nella regione di Kiev. Intanto nella comunità di Vilnia, nel distretto di Zaporizhzhia, 23 mila consumatori erano rimasti senza elettricità a causa dei bombardamenti russi: la corrente è stata ripristinata. Lo ha riferito Zaporizhzhiaoblenergo su Telegram, riferisce sempre Ukrinform. "I lavori per ripristinare l'alimentazione elettrica - scrive - sono iniziati non appena le condizioni di sicurezza lo hanno permesso e sono proseguiti 24 ore su 24. Due squadre composte da 12 specialisti e 4 unità di mezzi speciali hanno lavorato per eliminare i danni. Nonostante le difficili condizioni di lavoro - il rischio di nuovi bombardamenti e le basse temperature - in poche ore siamo riusciti a ripristinare l'alimentazione elettrica a 11 mila famiglie. Oggi, verso l'1:35, l'alimentazione elettrica è stata completamente ripristinata per tutte le 23.000 famiglie", ha dichiarato Andriy Stasevsky, direttore della società energetica. Ieri le truppe russe avevano lanciato 684 attacchi contro 34 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia.

Gli attacchi russi in Ucraina hanno ucciso almeno cinque civili e ne hanno feriti almeno 30 nell'ultimo giorno. Lo hanno riferito le autorità regionali, mentre le forze russe hanno nuovamente colpito le infrastrutture energetiche in un clima invernale gelido. L'Ucraina sta affrontando un freddo intenso e continue interruzioni nelle forniture di riscaldamento ed elettricità a seguito dei ripetuti attacchi al settore energetico, che hanno portato allo stato di emergenza all'inizio di questa settimana. L'Aeronautica Militare ucraina ha riferito di aver abbattuto 167 dei 201 droni russi durante la scorsa notte. Trenta droni hanno colpito 15 località, mentre la caduta di detriti è stata registrata in altri due siti. Civili sono stati uccisi nelle oblast' di Kharkiv e Kherson, mentre sono stati segnalati feriti in diverse altre, tra cui quelle di Chernihiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Donetsk e Zaporizhzhia. Nella regione di Odessa , la Russia ha preso di mira un impianto energetico mentre le temperature notturne nella regione sono scese a -10 gradi. Mosca sta pianificando di colpire le sottostazioni collegate alle tre centrali nucleari attive dell'Ucraina per scollegare completamente il Paese dal riscaldamento e dall'elettricità, ha avvertito ieri l'intelligence militare ucraina.