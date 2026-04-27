America, il giorno dopo: l'anatomia del fallito attentato a Donald Trump

Ha attraversato gli Stati Uniti come in un pellegrinaggio oscuro e metodico, tre giorni di rotaie dalla California alla capitale federale, con l’intenzione - secondo gli investigatori - di trasformare una serata rituale della politica americana in una scena di sangue. Il progetto di Cole Tomas Allen, trentunenne ingegnere con un curriculum che raccontava fino a sabato una parabola di successo tipicamente americana, si è infranto contro la risposta immediata degli agenti di sicurezza. Ma ciò che resta, ora, è un mosaico inquietante di preparazione, convinzioni ideologiche e falle da chiarire. Gli uomini dell’Fbi e della polizia federale stanno ricostruendo passo dopo passo il tragitto e le motivazioni di Allen. Aveva prenotato una stanza all’Washington Hilton, scegliendo deliberatamente una presenza discreta, mimetica, quasi burocratica: un cliente tra i tanti. L’obiettivo era osservare, capire i ritmi della sicurezza, studiare gli accessi alla sala che avrebbe ospitato il tradizionale gala dei corrispondenti della Casa Bianca, uno degli appuntamenti più simbolici del calendario politico-mediatico statunitense.

Pochi minuti prima dell’azione, Allen ha lasciato un messaggio ai familiari, un testo che gli inquirenti stanno analizzando come possibile chiave interpretativa del gesto. In quelle righe, dense di riferimenti morali e religiosi, si definiva un «assassino federale gentile», rivendicando una sorta di giustizia vicaria in difesa di presunti oppressi. Un impianto retorico che ricorre spesso nei manifesti di autolegittimazione violenta: la costruzione di sé come vendicatore morale, figura che si attribuisce il diritto di intervenire là dove ritiene che le istituzioni abbiano fallito. Nel documento emerge anche un riferimento implicito al presidente Donald Trump, descritto con accuse violente e infondate. Ma al di là delle parole, ciò che colpisce gli investigatori è l’accuratezza preparatoria: Allen sosteneva di aver notato lacune nella gestione della sicurezza interna dell’albergo, lamentando una concentrazione eccessiva dei controlli all’esterno e una minore attenzione agli ospiti già registrati.

Agenti dell'Fbi alla porta di casa dell'attentatore di Trump, a Terrance, in California / AFP

Il profilo personale dell’uomo contribuisce a rendere la vicenda ancora più incredibile. Cresciuto a Torrance, periferia meridionale di Los Angeles, aveva costruito un percorso accademico brillante: laurea in ingegneria meccanica al California Institute of Technology nel 2017, esperienze di tirocinio presso la Nasa, e un successivo master in informatica alla California State University completato nel 2025. Il suo talento si era manifestato già durante gli anni universitari, quando il team di cui faceva parte vinse una competizione tecnologica con robot progettati per giocare a calcio, seguita da progetti di ingegneria applicata come un prototipo di freno di emergenza per sedie a rotelle. Parallelamente all’attività professionale - culminata nel settore dello sviluppo di videogiochi - Allen insegnava part-time presso C2 Education, dove era stato premiato come «professore dell’anno». Un dettaglio che amplifica lo spaesamento di chi oggi tenta di ricomporre la sua traiettoria: quella frattura improvvisa tra l’immagine pubblica di docente pacato e la radicalizzazione privata che avrebbe maturato negli ultimi mesi.

Le indagini stanno cercando di individuare il momento di svolta. I registri indicano che nel 2024 Allen effettuò una donazione modesta alla campagna elettorale di Kamala Harris, senza risultare formalmente affiliato a partiti politici. Tuttavia, tra il 2023 e l’estate dell’anno successivo, acquistò diverse armi da fuoco e coltelli — un passaggio che, secondo gli analisti federali, potrebbe segnare l’inizio di una fase di progressiva radicalizzazione. Sul piano politico e istituzionale, l’episodio riaccende inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza presidenziale. Dopo l’attacco, Trump si è presentato davanti alla stampa con toni insolitamente misurati, riconoscendo la pericolosità del proprio ruolo e invitando alla moderazione del linguaggio politico. È un passaggio che molti osservatori americani hanno letto come un tentativo di ricomporre (almeno simbolicamente) il clima di polarizzazione estrema che negli ultimi anni ha alimentato tensioni crescenti. Poi in un'intervista a Fox le frasi su Allen più in linea coi toni a cui il presidente ha abituato i giornalisti, con un riferimento anche a presunte ragioni religiose del suo gesto: «È molto disturbato. È un individuo malato: odia i cristiani. Un fratello dell'assalitore aveva sporto reclamo contro di lui. Gli assassini sembrano avere un quoziente intellettivo elevato, ma sono folli».