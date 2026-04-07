Altro che blocco di Hormuz, l'Asia fa accordi con l'Iran per far passare il petrolio

Altro che chiusura. Nonostante gli strali e le minacce apocalittiche del presidente Usa Donald Trump, lo Stretto di Hormuz è tutt’altro che “blindato”. Che l’Iran praticasse un blocco "selettivo" era apparso chiaro dall’inizio del conflitto. Oggi l’apertura – anche se rallentata, a singhiozzo, episodica – è uno strumento duttile nelle mani di Teheran che “gioca” tra due diversi registri: esternalizzare i costi del conflitto, continuare a fare cassa e a intessere relazioni politiche. Ed è l’Asia – il continente che più dipende dal petrolio del Golfo – a usufruire di questa politica “aperturista”.

Un caso su tutti: l’India. Dopo sette anni di “pausa”, New Delhi è tornata a fare la spesa energetica in Iran. Una scelta quasi obbligata per il gigante asiatico. Un gigante energivoro: l’India è il terzo importatore di petrolio e secondo consumatore di GPL al mondo. Il 50% del suo petrolio greggio e la maggior parte del suo GPL transitano proprio attraverso la strategica via d'acqua controllata da Teheran.

Cnbc Reema Bhattacharya, responsabile della ricerca sull'Asia presso Verisk Maplecroft. Ciò riflette il pragmatismo energetico dell'India e “la sua riluttanza a essere pubblicamente coinvolta in un conflitto che non ha scelto”. Non solo: l’India è tornata ad acquistare anche il petrolio russo, evidenziando lo scollamento tra gli obiettivi militari Usa e le strategia geopolitiche globali. "L'India ha scelto di negoziare bilateralmente con l'Iran per un passaggio sicuro invece di aderire alla coalizione navale proposta da Washington: un deliberato atto di presa di distanza" , ha spiegato allaReema Bhattacharya, responsabile della ricerca sull'Asia presso Verisk Maplecroft. Ciò riflette il pragmatismo energetico dell'India e “la sua riluttanza a essere pubblicamente coinvolta in un conflitto che non ha scelto”. Non solo: l’India è tornata ad acquistare anche il petrolio russo, evidenziando lo scollamento tra gli obiettivi militari Usa e le strategia geopolitiche globali.

Bbc, i funzionari iraniani hanno garantito il La lista dei Paesi asiatici che stanno facendo accordi con Teheran per garantirsi i rifornimenti energetici è lunga. L’ultimo a “infilarsi” sono state le Filippine, Paese che importa il 98% del suo petrolio dal Medio Oriente e prima nazione a dichiarare lo stato di emergenza energetica nazionale. Come riporta la, i funzionari iraniani hanno garantito il "passaggio sicuro, senza ostacoli e rapido" delle navi battenti bandiera filippina attraverso il canale. A sua volta, il Pakistan ha fatto sapere che l'Iran ha acconsentito al passaggio di 20 navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Idem la Malaysia: circa due terzi delle importazioni di petrolio del Paese provengono dal Golfo Persico.

Insomma l'Iran ha a lungo rappresentato "una fonte vitale di energia a prezzi scontati per la Cina". Ciò è stato particolarmente vero dal 2021, anno in cui è stato firmato l'accordo di cooperazione venticinquennale, che ha garantito alla Cina 400 miliardi di dollari di petrolio a prezzi inferiori a quelli di mercato, in cambio di investimenti nelle infrastrutture e nella cooperazione in materia di sicurezza dell'Iran.