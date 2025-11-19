Meloni chiede incontro a Mattarella. Colloquio terminato

A tema il caso suscitato dal capogruppo alla Camera di Fdi Bignami che aveva preso per buone preusnte "trame" del Quirinale al centro di un articolo di stampa

Iniziato alle 12.45 è in corso un incontro fra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, che, appena rientrata a Roma da Mestre, siè recata al Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato.

L'incontro era stato proposto dalla stessa Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. Dopo il lungo incontro, lunedì, al Consiglio supremo di Difesa, la richiesta della premier è certamente da ricollegare allo "stupore" causato al Quirinale dall'intervento del capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami che aveva preso per buone le congetture contenute in un articolo del direttore della "Verità" circa presunte "trame" del Colle contro il governo Meloni.