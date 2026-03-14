Generosità in lattina

Questo articolo è tratto dalle pagine uscite il 12 febbraio con Popotus, il settimanale di Avvenire dedicato ai bambini.

A volte basta un piccolo gesto per fare la differenza: Ryan Hulance, un ragazzo inglese di tredici anni, ha raccolto in tre anni otto tonnellate di lattine. Si era messo in testa di raccogliere fondi per le persone in difficoltà e aiutare l’ambiente. E così ha fatto, contattando le aziende e chiedendo loro se potessero offrirgli qualche lattina. I suoi genitori lo hanno sempre supportato in questa missione: lo hanno aiutato schiacciando le lattine con l’auto così da risparmiare spazio in casa. Con il tempo, Ryan ha messo insieme più di un milione e mezzo di lattine, una montagna riciclata con cui ha guadagnato più di 20mila dollari. A sborsarli sono state le aziende che si occupano di rottami metallici che, in Inghilterra, danno tra i 10 e i 50 centesimi per circa mezzo chilo di alluminio. Ryan non ci ha pensato un attimo e ha donato tutti i soldi in beneficenza, felice di poter aiutare famiglie che ne avevano bisogno. La sua iniziativa è diventata così famosa che alla famiglia hanno regalato una macchina che schiaccia e impacchetta le lattine. Oggi Ryan riceve lattine da circa 200 fornitori e continua a raccoglierne sempre di più!