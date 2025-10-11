È nata "Sofia", la nuova newsletter per la famiglia
Da domenica 12 ottobre riprenderà l’appuntamento con la nostra newsletter per la famiglia, che chi conosce già troverà cambiata
1 min di lettura
October 11, 2025
C’è un fiocco rosa nella redazione di Avvenire. Da domani, domenica 12 ottobre, riprenderà l’appuntamento con la nostra newsletter per la famiglia, che chi conosce già troverà cambiata. A cominciare dal nome: abbiamo deciso di chiamarla Sofia. Dentro ci saranno storie, riflessioni, strumenti pratici, idee e spunti per affrontare le sfide educative e per condividere la vita familiare di ogni giorno. Perché Sofia allora? Perché da dieci anni a questa parte, quando nasce una figlia femmina nel nostro Paese, i genitori scelgono preferibilmente che si chiami così. Sofia allora è un nome che parla di famiglia, ma anche di speranza, di crescita, di futuro. Che è proprio quello che sentiamo il bisogno di offrire a chi la leggerà in questi tempi difficili e così disorientanti, insieme a tante novità in più: libri, film, podcast, buone pratiche da scoprire insieme. Con Sofia, che busserà alla porta di casa ogni due domeniche, vogliamo anche invitare i lettori a far parte di una comunità che si riconosce nei legami e nel sostegno reciproco: se vuoi riceverla, iscriviti qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA