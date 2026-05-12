Cosa dici all’Ia il genitore ora lo sa

Con i chatbot di intelligenza artificiale si può parlare di tutto ma a volte queste conversazioni - per esempio quando riguardano la salute fisica o mentale - possono diventare pericolose. Le piattaforme lo sanno e perciò, questa settimana, Meta - la società proprietaria di Instagram e Facebook - ha comunicato che d’ora in avanti i genitori potranno leggere le chat dei figli con l’Ia per controllare che non vengano trattati temi rischiosi. Per ora la funzionalità è attiva negli Stati Uniti e pochi altri Paesi ma presto sarà estesa al resto del mondo. Già ora mamme e papà ricevono notifiche da Meta nel caso in cui il proprio adolescente avvia conversazioni con l’Ia su temi sensibili. Intanto questa settimana un’altra stretta digitale è stata data dalla Turchia che ha vietato ai minori di 15 anni di registrarsi ai social.