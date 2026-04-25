Che caldo! Una parola non basta

Quando si sente l’esigenza di trovare una parola per descrivere un problema, vuol dire che la questione è davvero seria: e così è, in Giappone, il caldo rovente che la scorsa estate ha infuocato il Paese e che, dicono le previsioni, neppure quest’anno lo risparmierà. Insomma, dire: «Fa caldo!», non rende l’idea. Così, l’Agenzia meteorologica giapponese ha introdotto una nuova parola per descrivere le giornate in cui le temperature superano i quaranta gradi: kokushobi. Tradotta, significa “giorno brutalmente caldo” o “terribilmente caldo”. Il termine è stato scelto attraverso un sondaggio nazionale che ha raccolto circa 478mila risposte. Kokushobi, la parola designata, nasce dall’unione di koku (spietato, crudele) e sho (caldo). Questo del Giappone non è un caso isolato e la lingua si sta modificando per raccontare il clima che cambia: in Spagna, i bollettini meteo ufficiali, parlano di calor infernal, India e Pakistan usano l’espressione wet-bulb temperature che indica il livello oltre il quale il corpo umano non riesce più a raffreddarsi efficacemente, negli Stati Uniti si ricorre a extreme heat o a dangerous heat (caldo estremo o dannoso). E anche il vocabolario si surriscalda!