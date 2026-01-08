Ue e Mercosur, cos'è e come funziona l'accordo che divide l'Europa

Le bandiere di Ue e Mercosur/ ANSA

L’accordo Ue-Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), negoziato ormai da 26 anni, porterà alla creazione della più vasta area di libero scambio al mondo, con oltre 700 milioni di persone in totale.

Nel 2024 l’Ue ha esportato nei quattro Paesi per 84 miliardi di euro, in buona parte dalle 30.000 piccole-medie imprese europee. Gli investimenti (2023) Ue nei quattro Paesi sono stati pari a 388 miliardi di euro.

L’intesa prevede il progressivo annullamento dei dazi sul 91% degli scambi, facilitando la vendita di beni Ue nell’area Mercosur. Al momento i dazi dei quattro Paesi Mercosur sulle merci Ue sono del 35% sulle auto, del 20% sui prodotti industriali, del 18% su quelli chimici e del 14% su quelli farmaceutici. Il restante 9% non coperto riguarda i prodotti sensibili, a tutela in primo luogo del comparto agroalimentare europeo.

Anzitutto, i prodotti esportati verso l’Ue dovranno rispettare tutti gli standard Ue. Dunque niente carne bovina agli ormoni o polli al cloro. Vengono inoltre garantite le indicazioni geografiche europee per 347 prodotti europei (di cui 58 italiani, ad esempio il Parmigiano Reggiano o il Prosciutto di Parma), vietandone l’imitazione locale.

Inoltre vengono introdotte (progressivamente, nel giro di sei anni) quote limitate di alcuni prodotti sensibili. Così sarà possibile importare nell’Ue massimo 99.000 tonnellate di manzo (pari all’1% del manzo consumato nell’Ue) da tutti e quattro i Paesi con un dazio al 7,5% (contro il 55% ordinario). Prevista inoltre una quota di 180.000 tonnellate di pollame a dazio zero.

Prevista una clausola di salvaguardia: se le importazioni di prodotti sensibili aumenteranno sopra una soglia dell’8% (ma l’Italia preme per il 5%), entro 21 giorni la Commissione dovrà lanciare un’indagine che potrà portare al ripristino dei dazi originari. Tra gli altri punti, impegni dei Paesi Mercosur per il rispetto dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.