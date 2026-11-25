Due uomini piegati sul sale. Le pale, i cumuli bianchi, il mulino sul fondo. Nella fotografia delle saline di Marsala la luce sembra promettere una tregua, ma i corpi raccontano la fatica. Accanto, una barca ferma nella laguna dello Stagnone, il suo doppio nell’acqua. Comincerei da questa immagine per raccontare il viaggio in Sicilia di Giuseppe Matarazzo e Giò Martorana illustrato in un libro edito da Rizzoli (250 pagine, euro 80, in uscita anche in edizione americana). Da quella distanza fra il paesaggio che ammiriamo e la vita che lo rende possibile. La Sicilia non è solo nel cuore geografico del Mare Nostrum, è l’epicentro del Mediterraneo, e non solo per modo di dire. Lo insegnano le cronache, seguendo i fili che dai porti isolani arrivano alle altre sponde, dove una decisione può cambiare la giornata di un pescatore di Mazara del Vallo. Tra miti antichi e storie contemporanee - è il filo conduttore dell'itinerario proposto - quella centralità assume altre forme. Nelle pietre convivono epoche e civiltà. Il mare porta con sé le storie di chi lo ha attraversato. Ogni immagine invita a chiedersi quanto mondo sia passato e quanto continui a passarne.

A Bagheria, la scalinata di Villa Palagonia si avvolge fra balaustre, figure di pietra, muri segnati dal tempo. Lo sguardo di Martorana si ferma vicino, lascia che le superfici parlino. È in questo movimento che il volume trova il proprio ritmo: avvicinarsi, sostare, riprendere la strada. Matarazzo accompagna le immagini con storie, incontri, rimandi letterari. Dallo Stretto di Messina alle coste, dalle città alle deviazioni verso l’interno.

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Una terra ha bisogno di essere guardata, come si fa incedendo un passo alla volta, anzi come si fa davanti a un dipinto, quando ci si avvicina e ci allontana, cercando il dettaglio e poi il suo contesto. A Gibellina tre grandi occhi ci osservano da un muro. Sporgendosi verso l’immagine, le pupille si scompongono in fotografie: famiglie, amici, frammenti di esistenze. Martorana fotografa quel muro di sbieco, sotto un cielo carico di nuvole. Il paese entra nello sguardo dei suoi cittadini, e noi nel loro. Il terremoto resta nel racconto, davanti all’obiettivo c’è la vita che cerca una forma dopo la distruzione. Mentre a Favara, Matarazzo racconta di Andrea Bartoli e Florinda Saieva, la loro scelta di restare e i cortili trasformati dalla “Farm Cultural Park”. Qui il colore ha una responsabilità: rendere nuovamente desiderabile un luogo da abitare, dare alle figlie e alla comunità una possibilità.

Poi la strada sale sui Sicani. Al Teatro Andromeda i sedili di pietra sono sparsi davanti a una scena circolare. Oltre le due colonne, le montagne proseguono fino alla luce. Lorenzo Reina, pastore e scultore, ha disposto quei blocchi secondo le stelle della costellazione. La fotografia lascia vuoti i posti: viene voglia di sceglierne uno, sedersi, aspettare. In questa Sicilia interna ed eterna il tempo della costruzione è entrato nell’opera, pietra dopo pietra, e il paesaggio diventa un luogo in cui incontrarsi.

Il volume conserva un tono fiducioso, generoso. Esperienze che esistono, hanno nomi, muri, cortili, mani. Nelle parole e nelle immagini c’è una certa precisione della speranza. Si torna alla barca nello Stagnone, agli uomini nelle saline: la bellezza e il lavoro dentro la stessa inquadratura. Per guardare la Sicilia bisogna restare abbastanza vicini da riconoscere chi la tiene viva.