Triennale rimanda proprio al vento (e alla terra): Costantino Nivola. Scolpire il vento, dedicata al celebre scultore, pittore e poeta Costantino Nivola (1911-1988). Sardo di origine e americano di adozione, è noto quasi più oltreoceano che da noi, anche se la sua isola lo ha celebrato negli ultimi anni in diverse occasioni. In fondo, Nivola è rimasto sempre legato alla sua Orani (Nuoro), nel cuore della Barbagia, dove nel 1995 è stato aperto un museo con le sue opere. La sua arte è fortemente debitrice delle tradizioni e dei costumi della sua terra d’origine, come emerge visitando la rassegna curata da Cecilia Alemani con allestimento di Alessandro Floris, aperta fino al 14 febbraio e realizzata con il sostegno della Fondazione di Sardegna (info e orari: Una “ventata” di Sardegna nel cuore di Milano. E il titolo dell’ultima mostra inaugurata inrimanda proprio al vento (e alla terra):, dedicata al celebre scultore, pittore e poeta(1911-1988). Sardo di origine e americano di adozione, è noto quasi più oltreoceano che da noi, anche se la sua isola lo ha celebrato negli ultimi anni in diverse occasioni. In fondo, Nivola è rimasto sempre legato alla sua Orani (Nuoro), nel cuore della Barbagia, dove nel 1995 è stato aperto un museo con le sue opere. La sua arte è fortemente debitrice delle tradizioni e dei costumi della sua terra d’origine, come emerge visitando la rassegna curata dacon allestimento di, aperta fino al 14 febbraio e realizzata con il sostegno della(info e orari: www.triennale.org ).

Il percorso è ricco: oltre duecento le opere esposte, soprattutto sculture, che ripercorrono una carriera lunga e avventurosa. Nato in una famiglia povera, sesto di dieci figli, Nivola inizia giovanissimo come muratore per poi trasferirsi, appena ventenne, nel Nord Italia, dove studia all’Istituto Superiore per le industrie artistiche nella Villa Reale di Monza. A 25 anni viene assunto alla Olivetti di Milano come disegnatore; dopo un anno è già direttore artistico. Sposa Ruth Guggenheim, una giovane ebrea tedesca in fuga dal nazismo; ma per via delle leggi razziali, nel 1939 la coppia deve lasciare l’Italia per approdare a New York, dove Nivola ricomincia dal capo. Il suo talento, però, trova presto modo di esprimersi: inizia a lavorare per riviste di architettura, entrando in contatto con alcuni artisti suoi coetanei come Jackson Pollock e Saul Steinberg, o architetti già affermati come Le Corbusier. Finché, nel 1953, il suo vecchio amico Adriano Olivetti commissiona a lui e allo studio Bbpr la progettazione del negozio sulla Fifth Avenue: per lo spazio inventa un murale realizzato con la tecnica del “sand casting” colando cemento su sabbia bagnata e modellata: tecnica che inventa giocando in spiaggia con i figli. Da qui il titolo della mostra: “scolpire il vento”.

Il percorso propone il bozzetto di quest’opera come di altri bozzetti nella stessa geniale tecnica, che trasformano le pareti al piano terra della Triennale in grandi bassorilievi dalle forme antropomorfe, decorati con geroglifici. Nelle sale centrali troneggiano invece le sue sculture raffiguranti forme femminili dalle braccia aperte in uno slancio protettivo, dalle forme levigate che richiamano gli idolipreclassici della civiltà mediterranea. Alle pareti sono appesi i grandi totem che rievocano forme arcaiche, ma anche i costumi tradizionali di Orgosolo nell’entroterra sardo. Anche se, spiega Alemani, «nonostante i caratteri attribuiti a queste iconografie evochino i tratti della statuaria preistorica sarda e delle divinità neolitiche del bacino del Mediterraneo, del Medio Oriente o delle civiltà precolombiane, la ricerca di Nivola non costituisce affatto un ripiegamento regionalista o un’ingenua regressione etnica». La sua arte vuole essere anche moderna in quanto è soprattutto pubblica, come i famosi cavallini di Stephen Wise Plaza a New York: il suo lavoro è mosso dalla convinzione che l’arte debba essere civile, uno strumento collettivo capace di abitare lo spazio pubblico così come l’ambiente domestico. Una curiosità: proprio la serie dei 18 cavallini in cemento – chiamate affettuosamente “llamas” dagli abitanti del quartiere – erano stati rimossi cinque anni fa per un progetto di riqualificazione della piazza e in seguito ad alcuni atti di vandalismo: ne è sortita una protesta popolare che ha portato al loro restauro e alla loro ricollocazione tre anni dopo.