Un viaggio oltre i luoghi comuni, con un'andatura lenta e rispettosa del territorio e di ciò che ci circonda. Dal 20 al 22 novembre alla Fiera di Bergamo si accendono i riflettori sull’11esima edizione di Terrae by Agritravel Expo . Un appuntamento internazionale sul turismo sostenibile che conduce i visitatori alla scoperta di destinazioni, italiane e straniere, fuori dalle rotte più battute, per valorizzare la vacanza slow, quella che può diventare l'antidoto naturale al fenomeno dell'overtourism. Paesi e regioni, tour operator, borghi, cammini e vie d’acqua, ma anche artigianato, enogastronomia e cultura: sarà l’occasione per conoscere il meglio del territorio e vivere esperienze all’insegna dell’autenticità. Un patrimonio quello di Terrae che si mostrerà anche attraverso la fotografia: scatti d’autore che mettono in primo piano paesaggi suggestivi e prodotti unici, in un connubio che racconta l’identità del territorio. È l’obiettivo della mostra “Il gusto dei luoghi”, curata dalla giornalista e photo editor Susanna Scafuri, che racconterà, attraverso 21 dittici di Franco Cogoli, la relazione tra il territorio e uno dei suoi prodotti enogastronomici, declinato per le regioni e le province autonome d'Italia. Scatti d’autore attraverso cui il fotografo veneto, specializzato in viaggi e cibo, mette in primo piano paesaggi suggestivi e prodotti unici, in un connubio che racconta l’identità del territorio. Un viaggio in Italia attraverso una doppia prospettiva. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia di viaggio e di cibo è anche il Workshop di fotografia food con laboratorio del vivo a cura sempre di Cogoli, in programma domenica 22 alle ore 12. Il laboratorio sarà l’occasione per imparare le tecniche di fotografia di un piatto cucinato, tenendo conto di luce, composizione e food styling, la disposizione estetica del cibo.

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Dalle ciclovie lungo i fiumi ai sentieri d’alta quota, dal turismo inclusivo alla gastronomia, una delle realtà protagoniste della tre giorni bergamasca è la comunità italiana delle Cittaslow, il movimento internazionale delle “Città del Buon Vivere”, fondato nel 1999 ispirandosi ai concetti di Slow Food con 300 realtà distribuite in 33 Paesi (novanta quelle italiane). Accanto all’area espositiva, talk di approfondimento sulle sfide contemporanee del settore, show cooking e degustazioni dedicati al gusto, in un percorso che culminerà nell'assemblea delle CittàSlow e nel convegno "A passo d’uomo: dalla fragilità alla possibilità". Al centro della partecipazione di Cittaslow a Terrae il desiderio di valorizzare l’approccio slow come risposta concreta alle sfide della transizione ecologica e del turismo responsabile. A Terrae si presenteranno in particolare da alcune destinazioni con proposte e iniziative. Da Altavalle Grumes, piccolo borgo della Val di Cembra a Trento, a Casalbeltrame in Piemonte, fino ai borghi lombardi: Bellano, Chiavenna e l’area della Valchiavenna, Tirano. Dall’Emilia Romagna ci sarà Sant'Arcangelo di Romagna, dalla Campania il borgo di Gioi, Con un proprio spazio anche Iubilantes-Rete dei Cammini.

Una veduta panoramica di Grumes, piccolo borgo della Val di Cembra a Trento, della rete delle CittaSlow / Ufficio stampa

Il Cammino delle Terre Sospese, la Val di Cembra con l’offerta enogastronomica e di turismo rurale sono al centro della proposta di Grumes Cittaslow. Il piccolo borgo trentino è infatti punto di arrivo di una delle tappe del Cammino delle Terre Sospese, un percorso di 90 km che attraversa la Val di Cembra unendo paesi, frazioni e masi che appaiono appunto “sospesi nel tempo”. Un cammino che diventa anche progetto di comunità, perché promuove uno sviluppo più sostenibile del territorio, preferendo una mobilità dolce e un turismo lento. Casalbeltrame porterà in fiera alcune delle attrazioni da scoprire, tra cui la Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame, il Museo etnografico dell’attrezzo agricolo «L Çivel» e il riso, prodotto di eccellenza del territorio. Tra gli appuntamenti da non perdere: venerdì 20 due show cooking dedicati al gusto e ai prodotti del territorio. Con Bellano si prepara il risotto a base di prodotti locali, mentre Chiavenna e Tirano cucinano il piatto della tradizione: i famosi pizzoccheri bianchi, chiamati anche gnocchetti di Chiavenna. Sabato Bellano propone invece la degustazione dell’olio novello.

“Il valore di una destinazione - ha detto Debora Massari, assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, durante la presentazione milanese della kermesse - si vede anche da ciò che resta dopo la partenza di un visitatore: lavoro per gli operatori, opportunità per le attività locali, interesse per produzioni e tradizioni che rischiano altrimenti di restare fuori dai circuiti turistici. Per questo dobbiamo lavorare sulla capacità dei territori di costruire esperienze riconoscibili, in grado di attirare visitatori in diversi momenti dell’anno e di creare nuove occasioni di sviluppo. C’è poi una condizione che considero essenziale: un’offerta turistica di qualità deve essere accessibile. Manifestazioni come Terrae aiutano a far conoscere queste potenzialità e a creare occasioni di incontro tra chi propone esperienze di viaggio e chi è alla ricerca di nuove mete”.