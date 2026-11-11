Sherbeth, a Palermo il festival del gelato ha il gusto del riscatto
Dal 13 al 16 novembre il capoluogo siciliano ospita una kermesse internazionale con maestri gelatieri dai cinque continenti. Fra le iniziative anche il progetto di inclusione con i ragazzi di Cotti in Fragranza
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November 11, 2026
Sharba in arabo, sharbat in persiano, şerbet in turco: modi diversi di chiamare una bevanda tradizionale mediterranea, fresca e zuccherina, preparata con frutta, fiori, erbe e spezie che nel tempo è diventato un dolce da mangiare con il cucchiaino, il sorbetto prima e il gelato poi. Una storia antica che passa anche dalla Sicilia, dove gli arabi portarono la cultura delle preparazioni rinfrescanti e dove la neve dell’Etna, raccolta e conservata nelle neviere, permetteva di trasformare succhi e sciroppi in sorbetti e granite. Da quella tradizione, attraverso secoli di contaminazioni, si è sviluppata una delle grandi passioni gastronomiche dell'isola: il gelato, appunto. Non poteva esserci nome più evocativo allora per “Sherbeth”, il festival internazionale del gelato artigianale che torna a Palermo dal 13 al 16 novembre con la sua diciottesima edizione.
Sessanta gelatieri provenienti dai cinque continenti si ritroveranno nel capoluogo siciliano per quattro giorni di degustazioni, incontri, ricerca e sperimentazione. Un viaggio intorno a un prodotto che è molto più di un dessert: perché racchiude saperi artigianali, materie prime, identità territoriali e culture gastronomiche che si incontrano e si contaminano, ma anche sempre più analisi sensoriale, valori nutrizionali, sostenibilità e innovazione tecnologica. Nato a Cefalù nel 2007 e approdato a Palermo nel 2015, Sherbeth è diventato negli anni un appuntamento internazionale. I numeri delle prime diciassette edizioni, raccolti dagli organizzatori, raccontano di 1,8 milioni di visitatori, 2.350 maestri gelatieri coinvolti, 227 mila chilogrammi di gelato prodotto e oltre 10 milioni di degustazioni.
Fra le tante iniziative e novità del festival del Contemporary Artisanal Gelato c’è un “gusto” che ha un forte valore sociale. È il progetto che Sherbeth porta avanti insieme a Cotti in Fragranza, l'impresa sociale nata nel 2016 all'interno dell'Istituto penale minorile Malaspina di Palermo e oggi impegnata nella formazione e nell'inserimento lavorativo di giovani attraverso la ristorazione. Quest'anno, dieci ragazzi provenienti da quartieri a rischio, avranno la possibilità di entrare in un laboratorio allestito in piazza Verdi, proprio davanti al Teatro Massimo, per apprendere le tecniche di produzione del gelato artigianale. Un’esperienza formativa a contatto con i professionisti del settore, che consentirà ai ragazzi di acquisire nuove competenze e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro.
Non saranno semplici spettatori: realizzeranno un gusto di gelato che presenteranno al pubblico di Sherbeth, utilizzando anche materie prime di “Libera Terra”, il progetto promosso dall’associazione Libera che valorizza i prodotti provenienti da terreni confiscati alle mafie, favorendo il riutilizzo sociale dei beni e la creazione di opportunità di lavoro nel segno della legalità. Il percorso condiviso da Sherbeth e Cotti in Fragranza ha preso forma lo scorso anno attraverso uno dei simboli più riconoscibili della tradizione gastronomica siciliana: la brioscia col tuppo. A guidare i ragazzi nella sua preparazione era stata Giovanna Musumeci, maestra gelatiera e componente del Consiglio Direttivo di Sherbeth Festival, insieme a Maria Riccobono, chef del ristorante di Cotti in Fragranza. Le “brioscie” realizzate nel laboratorio palermitano sono diventate quelle ufficiali del Festival, accompagnando i gelati proposti durante la manifestazione. Da quell'esperienza è nata una collaborazione più strutturata, sostenuta anche dalla donazione di una vetrina professionale per conservare ed esporre il gelato e dall'acquisto di una gelatiera con il contributo della Fondazione Comitato San Giovanni Calabria.
«Sherbeth è un festival che vive nella città e deve avere anche un'utilità», racconta Giovanna Musumeci. «Condividere con loro la mia esperienza, oltre a essere un piacere, è un modo per restituire qualcosa alla società, insegnando un mestiere e lasciando un segno concreto». «Il valore della partecipazione dei nostri ragazzi a Sherbeth – aggiunge Lucia Lauro, project manager della Cooperativa Rigenerazioni, che gestisce Cotti in Fragranza – consiste nell’entrare in un sistema professionale e nell’avere la possibilità di conoscere una realtà con cui, altrimenti, difficilmente sarebbero entrati in contatto». Così imparare a fare il gelato significa entrare in contatto con un mondo del lavoro, scoprire le proprie capacità e immaginare un futuro diverso.
La collaborazione avrà un'altra tappa sabato 14 novembre, con una cena speciale da Al Fresco – Giardino, Pizza e Bistrot, legato al progetto Cotti in Fragranza: un maestro gelatiere lavorerà insieme alla chef Riccobono per portare il gelato dentro le preparazioni della cucina, non soltanto come dessert ma come ingrediente e protagonista gastronomico.
Il programma della manifestazione si svilupperà tra l'Officina Culturale di piazza Verdi e il Teatro Politeama Garibaldi, che ospiterà la Notte del Gelato e la premiazione del Concorso internazionale Francesco Procopio Cutò, dedicato al celebre gelatiere siciliano che contribuì a far conoscere il gelato a Parigi. Ci saranno incontri sull'alta cucina, sulla mixology, sulle nuove forme di consumo e sulla filiera del futuro, oltre a laboratori per bambini, visite alla fabbrica del gelato e degustazioni.
Mondi diversi che si amalgamano nello “Sherbeth”: dalla neve dell'Etna alle tecniche dei maestri arrivati dai cinque continenti, dalla ricerca scientifica ai laboratori di formazione, dalla tradizione della granita a nuove frontiere gastronomiche. Perché un buon gelato nei suoi diversi gusti nasce dall'equilibrio degli ingredienti, ma anche dalla qualità delle mani che lo preparano e dalle storie che riesce a mettere insieme. E a Palermo, quest'anno, ci sarà anche il gusto del riscatto.
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