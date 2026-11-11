Sherbeth, a Palermo il festival del gelato ha il gusto del riscatto

Sharba in arabo, sharbat in persiano, şerbet in turco: modi diversi di chiamare una bevanda tradizionale mediterranea, fresca e zuccherina, preparata con frutta, fiori, erbe e spezie che nel tempo è diventato un dolce da mangiare con il cucchiaino, il sorbetto prima e il gelato poi. Una storia antica che passa anche dalla Sicilia, dove gli arabi portarono la cultura delle preparazioni rinfrescanti e dove la neve dell’Etna, raccolta e conservata nelle neviere, permetteva di trasformare succhi e sciroppi in sorbetti e granite. Da quella tradizione, attraverso secoli di contaminazioni, si è sviluppata una delle grandi passioni gastronomiche dell'isola: il gelato, appunto. Non poteva esserci nome più evocativo allora per “Sherbeth”, il festival internazionale del gelato artigianale che torna a Palermo dal 13 al 16 novembre con la sua diciottesima edizione.

Sessanta gelatieri provenienti dai cinque continenti si ritroveranno nel capoluogo siciliano per quattro giorni di degustazioni, incontri, ricerca e sperimentazione. Un viaggio intorno a un prodotto che è molto più di un dessert: perché racchiude saperi artigianali, materie prime, identità territoriali e culture gastronomiche che si incontrano e si contaminano, ma anche sempre più analisi sensoriale, valori nutrizionali, sostenibilità e innovazione tecnologica. Nato a Cefalù nel 2007 e approdato a Palermo nel 2015, Sherbeth è diventato negli anni un appuntamento internazionale. I numeri delle prime diciassette edizioni, raccolti dagli organizzatori, raccontano di 1,8 milioni di visitatori, 2.350 maestri gelatieri coinvolti, 227 mila chilogrammi di gelato prodotto e oltre 10 milioni di degustazioni.

Fra le tante iniziative e novità del festival del Contemporary Artisanal Gelato c’è un “gusto” che ha un forte valore sociale. È il progetto che Sherbeth porta avanti insieme a Cotti in Fragranza, l'impresa sociale nata nel 2016 all'interno dell'Istituto penale minorile Malaspina di Palermo e oggi impegnata nella formazione e nell'inserimento lavorativo di giovani attraverso la ristorazione. Quest'anno, dieci ragazzi provenienti da quartieri a rischio, avranno la possibilità di entrare in un laboratorio allestito in piazza Verdi, proprio davanti al Teatro Massimo, per apprendere le tecniche di produzione del gelato artigianale. Un’esperienza formativa a contatto con i professionisti del settore, che consentirà ai ragazzi di acquisire nuove competenze e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro.

A Palermo il gelato protagonista a Sherbeth, Ce n'è per tutti i gusti. Fra le iniziative il progetto sociale con i ragazzi di Cotti in Fragranza / Foto ufficio stampa

Non saranno semplici spettatori: realizzeranno un gusto di gelato che presenteranno al pubblico di Sherbeth, utilizzando anche materie prime di “Libera Terra”, il progetto promosso dall’associazione Libera che valorizza i prodotti provenienti da terreni confiscati alle mafie, favorendo il riutilizzo sociale dei beni e la creazione di opportunità di lavoro nel segno della legalità. Il percorso condiviso da Sherbeth e Cotti in Fragranza ha preso forma lo scorso anno attraverso uno dei simboli più riconoscibili della tradizione gastronomica siciliana: la brioscia col tuppo. A guidare i ragazzi nella sua preparazione era stata Giovanna Musumeci, maestra gelatiera e componente del Consiglio Direttivo di Sherbeth Festival, insieme a Maria Riccobono, chef del ristorante di Cotti in Fragranza. Le “brioscie” realizzate nel laboratorio palermitano sono diventate quelle ufficiali del Festival, accompagnando i gelati proposti durante la manifestazione. Da quell'esperienza è nata una collaborazione più strutturata, sostenuta anche dalla donazione di una vetrina professionale per conservare ed esporre il gelato e dall'acquisto di una gelatiera con il contributo della Fondazione Comitato San Giovanni Calabria.

«Sherbeth è un festival che vive nella città e deve avere anche un'utilità», racconta Giovanna Musumeci. «Condividere con loro la mia esperienza, oltre a essere un piacere, è un modo per restituire qualcosa alla società, insegnando un mestiere e lasciando un segno concreto». «Il valore della partecipazione dei nostri ragazzi a Sherbeth – aggiunge Lucia Lauro, project manager della Cooperativa Rigenerazioni, che gestisce Cotti in Fragranza – consiste nell’entrare in un sistema professionale e nell’avere la possibilità di conoscere una realtà con cui, altrimenti, difficilmente sarebbero entrati in contatto». Così imparare a fare il gelato significa entrare in contatto con un mondo del lavoro, scoprire le proprie capacità e immaginare un futuro diverso.

La collaborazione avrà un'altra tappa sabato 14 novembre, con una cena speciale da Al Fresco – Giardino, Pizza e Bistrot, legato al progetto Cotti in Fragranza: un maestro gelatiere lavorerà insieme alla chef Riccobono per portare il gelato dentro le preparazioni della cucina, non soltanto come dessert ma come ingrediente e protagonista gastronomico.

Il programma della manifestazione si svilupperà tra l'Officina Culturale di piazza Verdi e il Teatro Politeama Garibaldi, che ospiterà la Notte del Gelato e la premiazione del Concorso internazionale Francesco Procopio Cutò, dedicato al celebre gelatiere siciliano che contribuì a far conoscere il gelato a Parigi. Ci saranno incontri sull'alta cucina, sulla mixology, sulle nuove forme di consumo e sulla filiera del futuro, oltre a laboratori per bambini, visite alla fabbrica del gelato e degustazioni.

Mondi diversi che si amalgamano nello “Sherbeth”: dalla neve dell'Etna alle tecniche dei maestri arrivati dai cinque continenti, dalla ricerca scientifica ai laboratori di formazione, dalla tradizione della granita a nuove frontiere gastronomiche. Perché un buon gelato nei suoi diversi gusti nasce dall'equilibrio degli ingredienti, ma anche dalla qualità delle mani che lo preparano e dalle storie che riesce a mettere insieme. E a Palermo, quest'anno, ci sarà anche il gusto del riscatto.