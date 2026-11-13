Sulle strade del tartufo nel Basso Monferrato: un novembre di fiere e sapori nei borghi

C’è un profumo che più di ogni altro racconta l’autunno sulle colline del Monferrato e dell’Alessandrino, nelle Terre del Sud Piemonte. È quello del tartufo, «l’occulto della terra», come lo definisce Cesare Pavese nel romanzo La casa in collina, con tutto il patrimonio di conoscenze che si tramanda da generazioni. Andare per tartufi significa entrare in relazione con il paesaggio, con i suoi boschi e con una cultura rurale ancora viva. Novembre è il mese delle fiere, con eventi e le attività dedicati a questo prelibato prodotto che richiamano ogni anno cercatori, buongustai e curiosi. Un’occasione per mettersi in viaggio tra borghi, piazze e tavole imbandite, alla scoperta di una tradizione che qui è molto più di una questione gastronomica. Il tartufo bianco pregiato, il Tuber magnatum Pico, è infatti parte di un patrimonio fatto di paesaggio, conoscenze tramandate e legame con la terra. Dalla cerca nei boschi, con il cane al fianco del trifolau fino alla scelta e alla preparazione in cucina, ogni passaggio custodisce un sapere antico.

Il prossimo appuntamento è domenica 15 novembre, quando due località diventano capitali del tartufo. A Murisengo, nel cuore del Monferrato casalese, torna la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco «Trifola d’Or», giunta alla 59ª edizione. Si replica anche domenica 22 novembre. Le vie del paese si animano con oltre 120 espositori, produttori, specialità gastronomiche, vini e artigianato. Il tartufo è protagonista della mostra e della vendita, con controlli sulla qualità degli esemplari e la possibilità di chiedere una valutazione agli esperti del Centro Nazionale Studi del Tartufo. In programma anche la cerca simulata con i cani, le passeggiate guidate nei luoghi del tartufo e le degustazioni. Un modo per conoscere da vicino il lavoro dei trifolau e il paesaggio che rende possibile questo piccolo tesoro.

La scenografica piazza Garibaldi, ad Alessandria / G.Matarazzo

Sempre domenica 15 novembre, e poi ancora il 22, la festa si sposta a San Sebastiano Curone, nelle Valli del Giarolo, per la 43ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Nero. Qui il cuore della manifestazione è la mostra mercato, dove i tartufai locali propongono direttamente il raccolto stagionale. Accanto al prezioso fungo ipogeo, il mercato offre prodotti tipici, formaggi, salumi, miele e vini. La gastronomia esce dalle cucine dei ristoranti e diventa una tavola diffusa, con piatti dedicati al tartufo, show cooking e occasioni per assaggiare le specialità della tradizione.

Il calendario prosegue il 21 e 22 novembre ad Acqui Terme, con la XXII edizione di «Acqui & Sapori – Mostra Regionale del Tartufo». La giornata centrale sarà domenica 22, con gli stand dei produttori, il concorso «Trifola d’Aich» e il banco d’assaggio dei vini curato dall’Enoteca Regionale Acqui «Terme e Vino». In programma anche la tradizionale parata dei cani da tartufo e una gara di ricerca simulata. Il sabato farà da anteprima, tra appuntamenti culturali, iniziative per le famiglie e una sfida gastronomica dedicata alla bagna caôda, altro piatto simbolo della cucina piemontese.

Ma il novembre del tartufo alessandrino è cominciato già nei primi giorni del mese. Alessandria ha celebrato il suo patrono con la quarantesima Fiera di San Baudolino, il 7 e 8 novembre: una vetrina delle eccellenze enogastronomiche della provincia, con la mostra del tartufo, vini, salumi, formaggi e prodotti agricoli. Tra le specialità i rabatón di Litta Parodi e i salamini di vacca della Fraschetta, accanto ad agnolotti e altre espressioni della cucina locale. Nello stesso fine settimana si sono svolte la Fiera regionale del Tartufo Bianco in Valle Ghenza a Cella Monte, tra le colline del Monferrato degli Infernot, e «Vi.Ta. – Ovada Vino & Tartufi», dove il tartufo ha incontrato i vini del territorio, a cominciare dall’Ovada DOCG. Anche prima, in ottobre, le fiere di Bergamasco, Odalengo Piccolo e Trisobbio avevano aperto la stagione.

Il tartufo protagonista della tavola del Monferrato / foto Ufficio stampa Alexala

Una "festa" che continua in cucina per tutto la stagione. Perché Il tartufo, da queste parti, è il compagno ideale dei piatti più semplici e insieme più identitari: una fonduta calda, un uovo al tegamino, un risotto, i tajarin o gli agnolotti, sui quali viene affettato al momento, senza bisogno di troppe elaborazioni. Il tutto accompagnato dal vino, nelle denominazioni del Monferrato e dell’Alto Monferrato, dalla Barbera all'Ovada Docg e alle altre espressioni del territorio e delle comunità rurali che si prendono cura di questa terra. Andare a una fiera del tartufo è l'occasione per scoprire un prodotto, ma anche luoghi e persone. Una buona ragione per concedersi una gita fuori porta, tra le colline colorate d’autunno del Piemonte, e ritrovarsi attorno a una tavola che profuma di terra.