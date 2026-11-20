A come armadio, B come baffi, C come coda e così via fino alla Z di zzz, passando per la G di gomitolo, la O di occhi, la Q di quattro, la T di topo. È l’Alfabetogatto di Nicoletta Costa, edizione 2019 stampata su Carta Alcantara di Sicilia: una chicca da incorniciare, per la felicità di piccoli e grandi. E poi ci sono, fra gli altri, Le amiche dei gatti di Eugenio Montale, La mamma dei gatti di Mario Soldati, i Gatti di maggio di Vasco Pratolini, I gatti di New York di Giuseppe Prezzolini, La filosofia e i gatti di Benedetto Croce e un ragionamento Sul gatto di Stéphane Mallarmé. Parole e arte, con le opere di Mimmo Paladino e Tullio Pericoli e le fotografie di Ferdinando Scianna. Uno spaccato inedito e letterario sulla Civiltà felina, ma anche su tanti altri animali: la tigre di Paul Valéry, il leone di Claudio Magris, la gallina di Federico García Lorca, il pollo di Aldo Palazzeschi, le sarde di Leonardo Sciascia, fino all’uomo che morde un cane di Dino Buzzati. Un mondo fantastico, popolato e raccontato dai disegni di Franco Matticchio per La libreria degli animali, che firma il manifesto della mostra “Gatti e altri animali letterari”. Una vera chicca, imperdibile per chi ama i libri. E i gatti.

Allestita al Museo di Storia Naturale di Milano, in corso Venezia, l’esposizione è un invito a entrare nel mondo delle Edizioni Henry Beyle, la raffinata casa editrice milanese fondata nel 2009 da Vincenzo Campo, che nel nome rende omaggio a Stendhal, Henri Beyle, e nel logo ha proprio un gatto. Un progetto editoriale che ha fatto della ricerca di testi dimenticati, rari, insoliti, spesso brevi, una cifra distintiva. Ma anche della bellezza del libro, inteso come oggetto, un tratto identitario. Tirature limitate, carte pregiate, composizioni tipografiche in monotype, linotype e offset, legature eleganti, illustrazioni, fotografie e opere applicate a mano: ogni pubblicazione è il risultato di una cura artigianale che restituisce alla lettura anche il piacere del tatto e dello sguardo.

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È questo universo a entrare nelle sale del Museo Civico di Storia Naturale. “Gatti e altri animali letterari” è una mostra promossa dal Comune di Milano – Cultura e dal Museo Civico di Storia Naturale, a cura di Andrea Tomasetig, aperta fino al 13 dicembre. Oltre cento pezzi esposti, una selezione ragionata dal catalogo della casa editrice, giunto a 320 titoli, che appartengono a un collezionista molto speciale, Fabio Fazio. Il conduttore televisivo ha messo a disposizione del pubblico la sua collezione completa delle Edizioni Henry Beyle: tutti i titoli, nelle diverse edizioni, formati e varianti, insieme alle opere che li accompagnano e agli oggetti editoriali, come gli originali tagliacarte. Una raccolta che testimonia una passione per i libri e per il libro come oggetto indispensabile, frutto di un’artigianalità sempre più rara. «Non sono un intellettuale, ma un appassionato di libri. E i libri di Henry Beyle li trovo bellissimi e portatori di una storia rivoluzionaria – dice Fazio –. Trovo che le storie editoriali dei libri, come la fatica dell’editore, siano spesso appassionanti quanto i contenuti e raccontino meglio di ogni altra cosa la storia e la vita dell’autore di quel libro. La mia attrazione per le prime edizioni del Novecento o per questa casa editrice nasce da una questione estetica. Poi si aggiunge la scelta di Vincenzo Campo di titoli inusuali, di testi inediti, rari, preziosi. Due cose poi considero davvero straordinarie in questa storia editoriale: una, la manualità; due, l’impiego di un tempo importante per realizzare tutto, dalla composizione in monotype alle legature a mano, la scelta della carta, l’applicazione a mano del disegno o foto di copertina. In un’epoca che bada perlopiù all’efficientamento e alla convenienza, fare delle cose che richiedono tempo è rivoluzionario, sì. Di questa artigianalità mi sono innamorato. Sin dal primo libro pubblicato e comprato, Il sabato del bibliofilo di Raffaele Carrieri. Da allora non sono più riuscito a fermarmi». Dopo quel libro sono arrivati gli altri 320 titoli, con edizioni sempre più ricercate, in differenti carte e colori. «Secondo me Vincenzo lo fa apposta per me, per farmi impazzire. L'ultima creazione è in dieci differenti varianti.... Capite?», scherza Fazio.

«Uno spazio importante dei titoli delle sedici collane di Henry Beyle ce l’ha il gatto – dice Andrea Tomasetig, curatore e libraio antiquario –. Beniamino di coloro che amano i libri, capace di aggirarsi sinuoso tra gli scaffali, raffigurato in centinaia di ex libris». Il gatto è il filo ideale che attraversa questa biblioteca animale. Da lì si apre un percorso di testi, immagini e suggestioni che porta dentro le pagine di autori e artisti e si allarga ad altri temi, dall’editoria alla tipografia, dal design alla gastronomia fino allo sport, con una galleria di scrittori e artisti che attraversa il Novecento italiano e internazionale: Bonatti, Camilleri, Fellini, Flaiano, Gadda, Longanesi, Morante, Ponti, Quasimodo, Saba, Sciascia, Sottsass, insieme a Kafka, Proust, Simenon e Cvetaeva.

«La mostra – dice Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano – restituisce la ricchezza di un’esperienza editoriale capace di attraversare discipline diverse e di mettere in relazione autori, artisti e saperi. La collaborazione con il Museo di Storia Naturale rappresenta, in questo senso, un’importante occasione di dialogo tra istituzioni e protagonisti della scena culturale milanese, confermando il valore di una rete cittadina in cui competenze e linguaggi differenti concorrono alla costruzione di nuove proposte culturali».

Anche il luogo, quindi, non è casuale. Al Museo di Storia Naturale di Milano, dove da quasi due secoli si studiano, si conservano e si raccontano le forme della vita, gli animali sono di casa. Ma qui, fra fossili, scheletri, diorami e collezioni zoologiche, cambiano prospettiva: non sono più soltanto materia di osservazione scientifica, diventano creature della fantasia, presenze letterarie, compagni di scrittori e artisti. In un tempo in cui tutto sembra correre verso l’immateriale e l’effimero, in cui gli schermi sembrano voler rubare il posto alla fantasia, le Edizioni Henry Beyle, con la genialità e la vivacità culturale di Vincenzo Campo, rivendicano il piacere di una bellezza concreta, da leggere e da toccare, con libri di poche pagine, ma di carattere, dove ogni lettera conta. Una coccola letteraria che stupisce a ogni uscita.

Anche i gatti, in fondo, lo sanno: le librerie e i libri sono un posto in cui si sta bene. E Ogni libreria ha bisogno di un gatto, per usare il titolo di un libro uscito da poco di Takuya Asakura per HarperCollins. Dagli scaffali spesso “sommersi” della libreria Acqua Alta di Venezia a quelli della Libreria dei Gatti Neri di Marzio Montecristo, nella Cagliari dei gialli di Piergiorgio Pulixi. E poi le pagine e i caratteri di Henry Beyle con la F di fusa e la M di miao.