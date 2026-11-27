Il presidente Intiglietta: «Investiamo sulle nuove leve perché il mondo di oggi è omologato e standardizzato». Quest'anno la manifestazione, dal 5 al 13 dicembre, avrà 2.700 espositori da 80 Paesi

Da sabato 5 dicembre fino a domenica 13, dalle 10 alle 22, a Fieramilano Rho, torna la nuova edizione di “Artigiano in Fiera”, che riunisce quest’anno 2.700 artigiani da 80 Paesi, distribuiti in 8 padiglioni. Un’occasione per conoscere e portare a casa uno spicchio di mondo. Di un mondo fatto di bellezza, bontà e sostenibilità. Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere, ente che organizza l’evento internazionale, ci ha illustrato le caratteristiche e le novità della manifestazione che richiama un milione di visitatori ogni anno (www.artigianoinfiera.it).

Qual è il significato di una Fiera che in nove giorni mette in dialogo culture, popoli e tradizioni attraverso il lavoro e il saper fare?

Poter conoscere le esperienze di altri è un arricchimento e la ricchezza della nostra Fiera sta nella diversità della cultura, della storia, della religione che ognuno dei protagonisti vive. “Artigiano in Fiera” è l’espressione delle persone che lavorano: donne e uomini da tutto il mondo, che comunicano una concezione di sé, della propria vita e dei propri desideri. Desideri che sono sempre uguali, cioè per tutti desiderio di compimento, di felicità e di realizzazione di sé. Un punto che unisce tutta l’umanità, perché siamo tutti parte di una stessa origine. Sono presenti 80 Paesi che vanno dall’Iran a quelli del continente africano, asiatico, all’Ucraina, alla Federazione Russa, alla Palestina. Quest’anno è un anno eccezionale (l’Arabia Saudita non è riuscita a partecipare e ha scritto una bellissima lettera). Gli artigiani fanno salti mortali per venire da noi. La “guerra a pezzi” di cui parlava Papa Francesco è sempre più internazionale e ha ricadute anche per i Paesi non coinvolti direttamente.

Tema di questa edizione, “La Cantera”. Perché è così importante investire sulle nuove generazioni di artigiani?

“La Cantera” è una provocazione: la nostra fiera è sempre più rinnovata per età e offerta. Perché occorre puntare sui giovani e sulle nuove leve? Il mondo in cui viviamo è totalmente omologato e standardizzato. Pensiamo al Natale: quello che vedi a Milano lo vedi a Londra, a Shanghai a Hong Kong e a Città del Capo. Non c’è più nessuna identità. I nostri giovani decidono di fare gli artigiani proprio perché per loro nella vita vale di più creare una propria autenticità, perché pensano che le origini non siano da recidere, ma che occorra rendere presente il passato. Perché i giovani danno valore alla qualità della vita e dei propri prodotti. Ecco perché occorre investire sui giovani, perché bisogna averne cura. “La Cantera” vuol dire avere cura del “vivaio” e farlo crescere. Il nostro vivaio sono i giovani artigiani che hanno bisogno di maggiore elasticità, di tutto quello che ci consente di esprimere al meglio ciò che siamo, in modo da poter garantire autenticità. Il nostro made in Italy va sostenuto anche con la sburocratizzazione delle pratiche, con una maggiore semplificazione delle procedure e un credito più accessibile e funzionale.

Quest’anno debuttano gli “Artigiano in Fiera Stand Awards”, con il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano e Fondazione Artigiano in Fiera. Come mai si è pensato a questi riconoscimenti?

La forza dell’artigiano è la creazione, ma è necessario anche saper presentare bene il proprio prodotto. Questo concorso, con una giuria di alta qualità, premia la migliore rappresentazione di ciò che ognuno ha realizzato, la migliore capacità di comunicare, la migliore rappresentazione di ciò che si fa, in modo che diventi un esempio per tutti. Si può dire che il concorso ha uno scopo pedagogico-educativo. Anche il pubblico potrà votare online lo stand più bello.

La Fiera è anche un luogo dalle molteplici tradizioni, con un ricco calendario di musica, danze, spettacoli. Quanto pesano questi ingredienti nella ricetta del successo della manifestazione?

“Mondo da scoprire” è il titolo della campagna per raccontare l’edizione 2026 del più importante evento dedicato agli artigiani. Perché la Fiera è anche il luogo della convivenza, in cui si viaggia attraverso i protagonisti insieme ai propri cari. Grazie alle numerose iniziative il nostro pubblico resta in fiera mediamente sei ore e anche questo è un record mondiale. Il mio suggerimento ai visitatori è quello di cercare quello che piace di più a partire dai propri gusti e dalla propria sensibilità. Per questo appena arrivano in fiera riceveranno una mappa dettagliata, consultabile anche in rete.