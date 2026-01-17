Risalgono i tassi dei mutui, per la casa al 3,37% a dicembre

Il rapporto mensile dell'Abi parla di una risalita sul mese di novembre. L'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% su base annua

A dicembre 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,37% a fronte del 3,30% nel mese precedente (era al 4,42% a dicembre 2023). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato il 3,64% contro il 3,52% di novembre. È quanto risulta dal rapporto mensile dell'Abi. Stabile il tasso tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) al 3,97. L'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto al 2,1% di novembre quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell'1,8%. Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo di crescita, per le imprese il sesto.

L'aumento dei tassi a dicembre, si fa notare dall'Abi, risente dell'andamento Irs (i tassi di riferimento sul mercato) che sono aumentati nei mesi scorsi passando dal 2,69% al 2,90% di novembre e la tendenza generale indica che la dinamica ribassista è ormai terminata. Un'indicazione che i risparmiatori sembrano aver recepito, visto che l'80% dei mutui stipulati a dicembre è a tasso fisso: «Le famiglie - si spiega - si immunizzano contro i rischi».