Petrolio in calo dopo la tregua in Iran. Oggi vertice a Bruxelles

Il cessate il fuoco di due settimane fa crollare il greggio a quota 95 dollari, ma le interruzioni nella raffinazione e la fragilità geopolitica indicano che il ritorno alla normalità sarà lento

Il petrolio arretra con violenza, i mercati respirano, anche se sotto la superficie resta una tensione che le due settimane di tregua annunciate per il conflitto nel Golfo non bastano a dissolvere. La reazione è stata immediata: il Wti è scambiato stamane attorno ai 95 dollari al barile, in calo di oltre il 15%, il Brent poco sotto i 94 dollari con una flessione analoga. Un movimento brusco, quasi speculare all’impennata registrata nelle settimane di guerra, quando la chiusura dello Stretto di Hormuz ha innescato un nuovo shock energetico globale. L’annuncio di un cessate il fuoco temporaneo tra Stati Uniti e Iran, accompagnato dall’impegno di Teheran a garantire il passaggio sicuro delle petroliere nello snodo più strategico del pianeta, ha rimesso in moto aspettative congelate. Da Hormuz transita circa un quinto delle forniture mondiali di energia. La sua paralisi, di fatto, ha strozzato il mercato.

Non sorprende allora la reazione a catena sugli altri asset. Le Borse hanno imboccato subito la strada del rimbalzo, con futures americani stamattina in rialzo e listini asiatici in forte recupero. I rendimenti obbligazionari sono scesi, il dollaro ha perso terreno, segno che il rifugio si svuota quando il rischio percepito si attenua. Eppure gli operatori sanno che la tregua è fragile, legata a condizioni politiche e militari ancora instabili. Non a caso prevale una prudenza diffusa. Il mercato per ora incassa il beneficio immediato, ma evita di scommettere su uno scenario di pace duratura.

C’è poi un altro nodo sul petrolio: la capacità di raffinazione. Anche se il flusso di greggio riprende, le infrastrutture colpite in Medio Oriente richiederanno tempo per tornare a regime. Il direttore generale della Iata, Willie Walsh, lo ha detto con chiarezza: “ci vorranno mesi” perché le forniture di carburante per l’aviazione si normalizzino. Non settimane. Mesi. Una frattura nella catena che rischia di trasmettersi ai prezzi finali, ben oltre il perimetro del greggio. Questo significa che lo shock energetico non è riassorbito, è solo entrato in una fase diversa. I costi logistici restano elevati, le compagnie aeree si preparano a una stagione ancora compressa, mentre i governi tornano a interrogarsi su scorte e coordinamento. Non è un caso che a Bruxelles sia stato convocato per oggi pomeriggio un nuovo incontro del gruppo Ue di coordinamento sul petrolio, al quale parteciperanno anche rappresentanti delle industrie più colpite dalla guerra in Medio Oriente, comprese le compagnie aeree.

Sul fondo resta l’incognita geopolitica. La tregua di due settimane è un ponte stretto sopra un conflitto che non ha risolto le sue cause. Alcuni analisti ritengono plausibile che le ostilità possano prolungarsi almeno fino all’inizio dell’estate. In questo quadro, anche il recente indebolimento del dollaro potrebbe rivelarsi effimero, così come il calo del petrolio potrebbe non riportare i prezzi ai livelli pre-crisi. Il mercato, in sostanza, si muove tra due forze opposte. Da un lato la speranza di una normalizzazione dei flussi energetici, dall’altro la consapevolezza che le cicatrici della guerra non si cancellano con un annuncio. Il crollo del greggio racconta il primo impulso. Le parole dell’industria e la cautela degli investitori ricordano il secondo. Nel mezzo, resta un equilibrio precario. E una domanda che nessuna tregua breve può sciogliere: quanto è davvero stabile la pace quando il cuore energetico del mondo resta esposto alla prossima scossa.