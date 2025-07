COMMENTA E CONDIVIDI













Tre lettere, una storia che nasce oltre 60 anni fa. Quando dici John Cooper Works, sigla JCW, ti riferisci a una Mini particolare, fatta di potenza, spirito sportivo e divertimento. Dalla nascita di Mini, era il 1959, all’arrivo nel 1961 delle versioni sportive firmate John Cooper, il passo è stato breve culminato nella vittoria nel rally di Montecarlo nel 1964 e in questa continua evoluzione del marchio, che da modello è diventato un brand a parte dopo la fusione con BMW nel 2002, ecco che Mini si ripresenta con versioni JCW sportive allo stato puro ma anche con un allestimento specifico che ricalca i dettami estetici delle sorelle maggiori, "cattive", sportive e senza compromessi.

La gamma 2025 si presenta con 5 modelli ben distinti: la Mini John Cooper Works Hatch e cabrio, la Countryman All4, Electric e Aceman electric, La prima con motore 2.0 Twin Power Turbo a 4 cilindri, da 231 CV e 380 Nm di coppia, con scatti da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi (Hatch) e 6,4 secondi (Cabrio). La velocità massima è rispettivamente di 250 e 245 km/h. La Cabrio mantiene lo stesso spirito, aggiungendo il piacere di guida en plein air, con la capote completamente apribile in 18 secondi anche in movimento. La Countryman All4 ha un motore da 300 CV, 400 Nm, trazione integrale ALL4 e 0-100 km/h in circa 5,4 secondi. Nonostante le dimensioni maggiori, ha un buon bilanciamento anche nei rapidi cambi di direzione. La guida semi-autonoma di livello 2, è disponibile per la prima volta su Countryman.

La novità sono le versioni elettriche Electric e Aceman Elettrica in allestimento JCW. Infatti per la prima volta la sigla JCW è abbinata a motori 100 per cento elettrici. Entrambe le vetture erogano 258 CV con boost elettrico da 20 kW, 350 Nm di coppia e raggiungono i 100 km/h rispettivamente in 5,9 secondi (3 porte) e 6,4 secondi (Aceman). L’autonomia arriva fino a 371 km per la 3 porte e 355 km per Aceman, grazie a batterie da 54,2 kWh. Dal punto di vista estetico tutti i modelli si contraddistinguono subito. Il frontale ha una griglia anteriore ottagonale in nero lucido, le prese d’aria ridisegnate, gli inserti rossi e i cerchi che vanno da 17 a 20 pollici con uno spiccato carattere racing. Le nuove luci a led sono specifiche JCW e gli spoiler posteriori ridisegnati migliorano l’aerodinamica. Il tetto a contrasto Chili Red o Jet Black, e le colorazioni accese completano la personalizzazione. Ritocchi anche per gli interni, che mantengono le classiche disposizioni con il grande schermo circolare centrale, ma con inserti e rifiniture diverse. I sedili JCW hanno rivestimenti in pelle sintetica nera e tessuto multicolore, cuciture rosse e volante sportivo con paddle al volante in tessuto tecnico. Il nuovo display Oled circolare è da 9,4 pollici posto al centro del cruscotto, comprende infotainment, navigazione, clima e strumentazione tramite touch screen o comandi vocali.