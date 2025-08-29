Lo stabilimento Stellantis a Mirafiori - Ansa

La Commissione europea ha messo a posto un altro pezzo del puzzle nella lunga la contesa sui dazi con la Casa Bianca. Le auto europee pagheranno alla dogana americana il 15 e non più il 27,5% con una tariffa retroattiva dal 1 agosto in cambio dell'azzeramento dei dazi sui prodotti industriali Usa. Intanto scatta oggi un’altra battaglia cara a Trump: quella sui pacchi di merci in entrata negli States con valore inferiore agli 800 euro: saranno tassati, anche se regna ancora molta confusione sulle modalità.

L’accordo sulle auto europee, formalizzato ieri, era una soluzione prevista nella dichiarazione congiunta firmata da Bruxelles e Washington la scorsa settimana in Scozia. In cambio della tariffa più bassa per le auto, l'Europa si impegnava ad agevolare l'ingresso di tre categorie di merci americane: beni industriali, beni agricoli non sensibili e un prodotto ittico d’eccellenza, l'aragosta. "Per la nostra industria è un sollievo e un impulso", ha commentato il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic. E un risparmio di mezzo miliardo di euro stimato per l'automotive europeo, solo considerando i maggiori dazi altrimenti versati in un mese.

Due le proposte legislative fatte nello specifico della Commissione (andranno approvate da Consiglio e Parlamento): un regolamento azzera i dazi per tutti i beni industriali statunitensi ed estende concessioni su prodotti agricoli e ittici non sensibili, con l'apertura di 20 contingenti tariffari. Un secondo testo proroga la sospensione dei dazi su astici e aragoste, includendo anche i prodotti lavorati, e garantisce rimborsi per gli importatori dal primo agosto.

Il costo maggiore riguarda i beni industriali: 4,6 miliardi di euro di entrate doganali mancate nel 2024, con un impatto netto sul bilancio Ue di 3,4 miliardi. Sui beni agricoli i dazi persi valgono 230 milioni, 172,5 milioni al netto della quota spettante agli Stati membri. Per il pesce 63 milioni (47 milioni netti).Le proposte formalizzate da Bruxelles includono comunque una clausola di sospensione: le misure potranno essere revocate se gli Usa non rispettano la dichiarazione congiunta, se emergono rischi imminenti di inadempienza, e se le importazioni minacciano di danneggiare l'industria europea o se cambiano le circostanze rispetto al quadro di agosto.

Scatta da oggi la tassazione sui picchi pacchi (con valore inferiore agli 800 euro). Da oggi gli Stati Uniti inizieranno ad applicare nuove tariffe sui piccoli pacchi provenienti da tutto il mondo. Trump aveva già annunciato all'inizio di quest'estate che avrebbe eliminato questa esenzione tariffaria che consentiva l'ingresso gratis negli Stati Uniti di merci del valore inferiore a 800 dollari. Tutti i pacchi in entrata nel Paese saranno ora soggetti a dazi doganali, indipendentemente dal loro valore. La decisione ha spinto i servizi postali globali ad annunciare che interromperanno l'invio di posta in America. Le agenzie postali in Germania e Singapore hanno affermato che le autorità statunitensi non hanno fornito sufficienti chiarimenti sulle modalità di riscossione dei dazi. La sospensione globale del cosiddetto trattamento de minimis per i beni di basso valore segue una mossa di Trump all'inizio di quest'anno volta a porre fine all'esenzione per i beni provenienti da Cina e Hong Kong. L'aumento delle tariffe ha colpito principalmente i rivenditori cinesi online che spediscono direttamente ai consumatori statunitensi, come Shein e Temu.



La Casa Bianca ha affermato che tra il 2015 e il 2024, il volume delle spedizioni de minimis in entrata negli Stati Uniti è aumentato annualmente da 134 milioni a oltre 1,36 miliardi. Una scheda informativa affermava che l'esenzione de minimis era stata "abusata" e utilizzata per introdurre illegalmente negli Stati Uniti il mortale oppioide fentanyl. Funzionari statunitensi hanno affermato che, da quando è stata eliminata la scappatoia per i pacchi cinesi, il numero di pacchi entrati negli Stati Uniti utilizzando la rotta de minimis è sceso da 4 milioni al giorno a 1 milione al giorno. Ai mittenti di pacchi di basso valore verso gli Stati Uniti verrà chiesto di pagare la tariffa doganale reciproca oppure di pagare un importo fisso compreso tra 80 e 200 dollari.