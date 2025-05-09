Un giovane contadino coltiva il suo campo

Dopo il Servizio Civile ambientale per i giovani, lanciato nel 2021, prende il via quello agricolo. Il primo bando è stato pubblicato giovedì 4 settembre, a seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto dal ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Una sperimentazione che «intende offrire ai giovani sempre più opportunità di partecipazione attiva a beneficio del bene comune ma anche di applicazione pratica in ambiti strategici per il futuro della Nazione. Ragazzi e ragazze acquisiranno e consolideranno nuove competenze utili per il loro futuro professionale» spiega il titolare del dicastero per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, l’altro firmatario dell’accordo. I cittadini tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento dell’iscrizione) che vorranno aderire al programma, avranno tempo fino al 15 ottobre per candidarsi tramite Spid, accedendo al portale https://domandaonline.serviziocivile.it

Potranno così provare ad aggiudicarsi uno dei 2098 posti disponibili in tutta Italia fra Servizio Civile Ambientale e Agricolo. Quota che andrà ad aggiungersi agli oltre cinquantamila giovani avviati a quello nazionale, conclusosi lo scorso febbraio. Chi vi accederà, diventerà un operatore volontario in iniziative che spaziano dalla sostenibilità ambientale all’economia verde e dalla lotta allo spreco alimentare fino all’agricoltura sociale. Tra i progetti previsti, a cavallo fra i due percorsi, attività di promozione e tutela dei prodotti agricoli e alimentari Made in Italy, ma anche percorsi di educazione a un corretto stile di vita e di prevenzione contro la piaga dei disturbi alimentari. Questioni primarie per un settore, quello dell’agricoltura, che il ministro Francesco Lollobrigida definisce «strategico per l’Italia anche dal punto di vista culturale».





