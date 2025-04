Reuters

A pochi giorni dalla vittoria della sua lista per il nuovo cda di Generali, Mediobanca, sotto scalata di Mps, prova a sparigliare le carte del risiko bancario in corso. L’istituto guidato dall’ad Alberto Nagel ha infatti lanciato un'offerta pubblica di scambio volontario da 6,3 miliardi di euro per il 100% di Banca Generali, da pagare interamente con azioni di Generali Assicurazioni, di cui Piazzetta Cuccia è il primo socio con circa il 13% del capitale sociale. Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Mediobanca ex dividendo.

L'offerta comporta un prezzo implicito di offerta pari a 54,17 euro per azione con un premio pari all'11,4% rispetto ai prezzi dello scorso 25 aprile, del 9,3% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi dell'ultimo mese, del 6,5% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 3 mesi.

Con questa operazione, negli obiettivi di Mediobanca, si punta ad avere attivi in gestione per 210 miliardi, ricavi per 2 miliardi, capacità di crescita per oltre 15 miliardi annui, portando così la stessa Mediobanca ad accelerare verso il raggiungimento dei target del piano One Brand-One Culture che al 2026 prevede il superamento dei 4 miliardi di euro di ricavi, un Eps di oltre 1,8 euro per azione e un monte dividendi complessivo in tre anni di circa 4 miliardi. L'operazione dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci di Piazzetta Cuccia prevista per il prossimo 16 giugno.

Mediobanca ipotizza sinergie per 300 milioni di euro, provenienti per il 50% da risparmi sui costi. L'Ops è subordinata al raggiungimento della soglia del 50% del capitale più un'azione e alle relative autorizzazioni fra cui quella dell'Antitrust (prevista entro settembre) e dovrebbe arrivare sul mercato a settembre, per concludersi a ottobre. La nascita della nuova società arriverebbe a contare su una rete complessiva di oltre 500 uffici (200 quelli di Mediobanca e 300 quelli di Banca Generali) presente su tutto il territorio nazionale con circa 3.500 private banker, raggiungendo da subito 4,4 miliardi di euro di ricavi (dai 3,7 miliardi previsti a giugno 2025, quando il gruppo chiude il bilancio 2024-2025) e 1,5 miliardi di utili (dai 1,3 miliardi previsti nel a fine giugno 2025).

"Generali è un fantastico investimento – ha sottolineato oggi Nagel durante una call con gli azionisti -. Abbiamo cercato questa opportunità per anni, in questo momento molte stelle si sono allineate. Siamo diventati più grandi in termini di wealth management rispetto a 5 anni fa, quando abbiamo iniziato a guardare a questa operazione. Abbiamo deciso che fosse il momento giusto di creare una grande riallocazione di capitale da insurance a wealth management".

Giovedì scorso, durante l’assemblea dei soci di Generali assicurazioni, la lista di Mediobanca si è aggiudicata 10 seggi su tredici del nuovo cda, con la conferma dell’ad Philippe Donnet e del presidente Andrea Sironi, rispetto ai tre seggi della lista di minoranza di Caltagirone. Un voto che si intreccia con la scalata di Mps a Mediobanca, che nei giorni scorsi ha visto il sì dei soci di Mps, tra cui Caltagirone e Delfin con il 7,8 e il 19,8%. Se andasse in porto l’offerta sul “salotto buono della finanza”, ovvero proprio Mediobanca, il controllo del Monte si estenderebbe infatti alle Generali, mutando i pesi dei soci attuali della compagnia del Leone. L’operazione lanciata ora da Mediobanca su Banca Generali cambia ancora le carte in tavolo. Se l’ops andrà in porto, i primi singoli azionisti di Generali saranno Delfin e Caltagirone.