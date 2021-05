ANSA

Il Board di ACI EUROPE, che rappresenta la comunità aeroportuale europea, in occasione del 2° Summit dell’Aviazione sostenibile ha confermato la volontà di puntare su tutti gli interventi necessari a sostegno della lotta ai cambiamenti climatici partendo dagli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi nella riduzioni delle emissioni in modo che le stesse diminuiscano del 45% entro il 2030 e raggiungano lo zero entro il 2050 come chiesto dall’Europa con la neutralità climatica anche attraverso la decarbonizzazione della mobilità.

L’associazione ha riaffermato la necessità per gli aeroporti europei di affrontare collettivamente gli impatti ambientali attraverso l’applicazione dei principi di sostenibilità e di riconoscere la necessità per gli scali di sviluppare e gestire le proprie infrastrutture e servizi in un modo che contribuiscano, oltre che alla riduzione dell’impatto dell'aviazione sul riscaldamento globale, anche alla completa decarbonizzazione del trasporto aereo.

Inoltre ACI EUROPE, sostenendo l’impegno dell’industria aeronautica ad agire sui cambiamenti climatici, invita la stessa industria ad integrare questi obiettivi con una visione comune verso un sistema di trasporto aereo a zero emissioni di carbonio.

Così l’associazione si impegna nell’obiettivo di zero emissioni delle operazioni aeroportuali sotto il suo controllo entro il 2050, riducendo le emissioni nella misura più ampia possibile e affrontando le, eventuali, rimanenti investendo nella rimozione e nello stoccaggio del carbonio. Peraltro chiede all’UE e ai governi europei esterni all’Unione di accelerare una transizione verso l’energia pulita garantendo che gli aeroporti di tutta Europa possano passare all’energia a zero emissioni in condizioni competitive.