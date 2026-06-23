Nissan Micra, la rivoluzione elettrica sotto i quattro metri

La storica compatta giapponese si rinnova radicalmente: abbandona i motori termici e sfida le rivali a zero emissioni con oltre 400 km di autonomia. Ecco com'è e come va

La gamma a zero emissioni di casa Nissan si espande verso le taglie basse con il debutto della nuova Micra. Si tratta di un nome dal peso specifico enorme per il costruttore giapponese, soprattutto sul mercato europeo, dove per oltre tre decenni ha presidiato con successo il segmento B. La nuova generazione non tradisce le sue storiche proporzioni da compatta cittadina, anzi riduce la lunghezza di due centimetri rispetto al passato per scendere sotto la soglia psicologica dei quattro metri, fermando l'ago della bilancia a 3,97 metri di lunghezza e 1,83 di larghezza. La vera rivoluzione, tuttavia, risiede sottopelle, poiché la vettura sarà disponibile unicamente con motorizzazioni elettriche, spostando la sfida commerciale direttamente contro le nuove rivali a batteria della categoria.

Per scoprire se questa formula conserva lo smalto del passato, l'abbiamo messa alla prova su strada. La base tecnica nasce dall'alleanza franco-giapponese e condivide con la Renault 5 E-Tech la piattaforma AmpR Small. La Micra adotta però un'impostazione che privilegia la massima resa energetica, riuscendo a spremere 416 chilometri di autonomia massima dichiarata dalla batteria NMC da 52 kWh. In alternativa è disponibile un accumulatore LFP da 40 kWh, mentre le potenze variano da 122 a 150 cavalli. La versione top di gamma da noi testata scarica 245 Nm di coppia sull'asse anteriore, coprendo lo scatto da 0 a 100 km/h in 8,0 secondi netti, con una velocità massima limitata a 150 km/h.

Com'è. Esteticamente, il design omaggia la fortunata terza generazione dei primi anni Duemila, richiamata dai gruppi ottici anteriori grandi e arrotondati a triplo elemento con indicatori a mezzaluna. Le linee complessive sono morbide e smussate, prendendo le distanze dagli spigoli della parente francese. Salendo a bordo, la condivisione dei componenti si fa evidente nella plancia dominata dal doppio display da 10,1 pollici per strumentazione e infotainment. L'ergonomia è ottima e la presenza di tasti fisici sul volante aumenta la praticità, compreso un comando rapido per gestire gli assistenti alla guida. Risulta invece un po' affollata la zona a destra del piantone, dove convivono a pochi centimetri il selettore del cambio, i tergicristalli e i comandi radio. Molto indovinate le palette al volante per regolare i quattro livelli di frenata rigenerativa fino alla funzione e-Pedal, tecnologia nativa Nissan che permette l'arresto completo rilasciando semplicemente l'acceleratore. L'abitacolo offre una buona qualità percepita, con rivestimenti curati in simil-pelle e ampi vani portaoggetti anteriori, provvisti di piastra di ricarica wireless gommata. Se davanti lo spazio è generoso, la seconda fila è più sacrificata per le gambe a causa del pavimento rialzato, pur accogliendo dignitosamente quattro passeggeri. Il bagagliaio offre una capacità di 324 litri, estendibile a 1.106 abbattendo i sedili posteriori.

Come va. Dinamicamente la Micra convince appieno: agile nel traffico cittadino grazie a uno sterzo morbido e preciso, sfoggia una stabilità sorprendente nei tratti veloci e tra le curve grazie alle raffinate sospensioni posteriori multilink. L'assetto contiene molto bene il rollio senza rinunciare al comfort, palesando risposte un po' secche solo in presenza di buche alle alte velocità a causa dei cerchi da 18 pollici. Il motore risponde con brio, specialmente in modalità Sport, mentre l'isolamento acustico rende piacevoli anche i trasferimenti autostradali. Apprezzabili i tempi di rifornimento in corrente continua: accettando fino a 100 kW di potenza, l'auto è passata dal 9% al 40% della carica in appena 10 minuti, recuperando un centinaio di chilometri.

Quanto costa. Il listino parte da 29.500 euro per la variante da 40 kWh, mentre la configurazione da 52 kWh in allestimento Advance si attesta a 34.400 euro con una dotazione di serie già completa di ecosistema Google e retrocamera. La versione top di gamma Evolve tocca i 36.400 euro, aggiungendo sedili riscaldabili, impianto Harman Kardon e il pacchetto completo di guida assistita ProPilot.