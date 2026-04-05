Meno di 10 minuti per la ricarica: c'è un'auto elettrica che abbatte i preconcetti

Le barriere alla diffusione della mobilità 100% a batteria si stanno rapidamente abbattendo. Una di queste, quella che più velocemente si sta sgretolando, è relativa alla scarsa velocità di ricarica delle batterie delle auto elettriche. I progressi fatti in questo campo sono impressionanti, e il record assoluto che il marchio cinese BYD ha toccato ora è davvero significativo: meno di 10 minuti per una ricarica completa sulla sua Denza Z9GT, il modello premium del marchio di lusso del Gruppo BYD, ma ne bastano la metà per raggiungere il 70% della capienza del "sebatoio" di corrente.

Presentata dal Chairman e Ceo di BYD Wang Chuanfu durante un recente evento in Cina, e ormai a pochi giorni dal suo lancio globale previsto per l'8 aprile a Parigi, la ricarica Flash Charging è stata progettata per abbattere le ultime barriere per quei clienti che sono ancora riluttanti a passare alla mobilità a zero emissioni. La tecnologia sfrutta importanti progressi in due aree chiave: l’ultima versione delle stazioni di ricarica BYD, capaci di erogare fino a 1.500 kW di potenza (con connettore per il mercato cinese) tramite un singolo cavo, e la seconda generazione della celebre Blade Battery dell’azienda. Quest’ultima mantiene i vantaggi della chimica litio-ferro-fosfato (LFP) e sfrutta miglioramenti nel trasporto degli ioni per aumentare non solo la densità energetica, ma anche la capacità di ricaricarsi più rapidamente in un’ampia gamma di temperature, con livelli di degradazione ridotti.

In termini pratici, il Flash Charging introduce il principio “Pronta in 5 minuti, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”, basato sui suoi tempi di ricarica straordinari: può portare la batteria dal 10% al 70% in soli cinque minuti, e dal 10% al 97% in nove minuti. E anche in condizioni estreme fino a -30°C, che possono ridurre drasticamente la velocità di ricarica, il FLASH Charging consente di passare dal 20% al 97% in appena 12 minuti. Migliaia di stazioni Flash Charging sono già state installate in Cina e BYD ha annunciato un piano di diffusione globale che includerà una prima ondata di Flash Charger anche in Europa.

Ora Denza Z9GT è pronta a portare questi progressi ai clienti europei tra poche settimane. Con un design influenzato dall’Europa e la piattaforma e3 Platform, sviluppata appositamente per il marchio, questa shooting brake Gran Turismo rappresenta già una proposta unica per i clienti premium. L’integrazione del Flash Charging offrirà alla Z9GT un ulteriore vantaggio tecnologico, soprattutto se abbinata all’ampia autonomia garantita dalla Blade Battery da 122 kWh, fino a 800 km nella versione a trazione posteriore. L’ammiraglia europea di Denza non scende a compromessi neppure sulle prestazioni: la versione triple-motor del modello completamente elettrico assicura un’accelerazione 0-100 km/h in meno di tre secondi.

All’interno, la Z9GT sarà il primo veicolo europeo a offrire un’esperienza di intrattenimento ispirata a un teatro d’opera, grazie alla collaborazione con lo specialista dell’audio francese Devialet. Il sistema utilizza una configurazione di altoparlanti dedicata e la tecnologia audio immersiva Dolby Atmos® per posizionare con precisione i suoni all’interno dell’abitacolo, offrendo maggiore dettaglio, chiarezza e separazione sonora.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha commentato: “L’introduzione della Z9GT in Europa segna una tappa molto importante per il nostro marchio. La Z9GT rappresenta il vero spirito di DENZA, dove tecnologia avanzata, design raffinato ed emozione alla guida si incontrano. La possibilità di aggiungere centinaia di chilometri di autonomia in pochi minuti, anche a temperature estremamente basse, riflette perfettamente la nostra visione per Denza: tecnologia che ispira, prestazioni che entusiasmano ed eleganza che definisce il futuro della mobilità premium.”