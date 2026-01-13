La Polizia Stradale dà i numeri: al volante non siamo messi bene

Il dato più significativo riguarda il numero di patenti ritirate: 63.537, insieme a 41.788 carte di circolazione. Ma dal consuntivo della Polizia Stradale su tutte le attività svolte nel 2025 emergono tanti dati interessanti, a partire dal fatto che nel monitoraggio di strade e autostrade, i 423.328 servizi di pattugliamento hanno controllato ben 2.014.439 persone e contestato 1.602.794 infrazioni: tra queste, le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312 mentre i punti della patente decurtati sono stati complessivamente 2.794.271.

I conducenti controllati con etilometri sono stati 821.444, di cui 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, quelli denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono stati 1.469. Nelle 180 tratte autostradali, pari a 1.800 km, la Polizia Stradale - controllando la velocità media attraverso i tutor- dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025, ha rilevato 362.792 infrazioni per superamento dei limiti di velocità. Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha portato al controllo di 334.439 veicoli pesanti, accertando 490.972 infrazioni.

Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria – spesso sottovalutata - che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 16.823 persone di cui 735 arrestate e 16.088 denunciate in stato di libertà; sono stati sequestrati, inoltre, oltre 2.800 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 4.644 di cui 1.496 autofficine, 1.078 auto rivenditori, 252 autoscuole, 450 carrozzerie, 406 agenzie di pratiche automobilistiche, 92 autodemolitori e 870 altri esercizi. 1.933 sono state le infrazioni rilevate, di cui 1.632 hanno comportato una sanzione amministrativa e 301 una rilevanza penale. La Polizia Stradale, inoltre, ha contribuito, con personale specializzato, alle attività di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti nella "terra dei fuochi" tra le province di Napoli e Caserta. Nel corso dell'anno appena trascorso le attività operative, con l'impiego di 907 pattuglie, hanno permesso di sottoporre a controllo complessivamente 3.522 veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, accertando 3.830 infrazioni per un importo delle sanzioni pari a 2.292.533,54 euro.

Risultati positivi anche sul piano della cooperazione con altri Stati: consolidata la coollaborazione per lo svolgimento di pattugliamenti congiunti in ambito transfrontaliero con la Svizzera e la Slovenia. A tal riguardo nel corso del 2025 si sono svolti 45 servizi congiunti in Svizzera, di cui 24 nel Cantone Ticino, 12 nel Cantone dei Grigioni e nove nel Cantone Vallese che hanno portato al controllo di 758 veicoli, 1023 persone e alla rilevazione di 209 infrazioni al codice della strada. Inoltre, nell'ambito della cooperazione con le autorità slovene sono stati effettuati 13 servizi congiunti finalizzati al controllo dei veicoli trasportanti merci e passeggeri, e alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, nell'ambito dei quali sono stati controllati 416 veicoli e rilevate 189 infrazioni al codice della strada.