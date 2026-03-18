La guida senza mani è più vicina di quanto immaginiamo

BMW è il primo costruttore che ha ottenuto l'omologazione europea per la guida autonoma parziale di livello 2. Ecco come funziona e cosa può fare

La guida senza mani non è fantascienza o uno degli obiettivi ideologici della mobilità futura ma una realtà ormai vicina. BMW ha infatti ottenuto l’omologazione europea per adottare il sistema della guida autonoma (parziale) di livello 2 testata sulla nuova iX3, primo costruttore europeo a portare avanti questa tecnologia. E’ stata definita la “guida simbiotica”, un sistema certificato dalla nuova omologazione ONU Dcas (Regolamento ONU n. 171 sui Driver Control Assistance Systems DCAS) che “definisce un quadro giuridico internazionale per i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, con particolare attenzione alla sicurezza del cliente”.

In sostanza, il Bmw Motorway Assistant permette di togliere le mani dal volante fino a una velocità di 130 km/h ma anche di attivare i sorpassi con uno sguardo: è l’effetto dell’interazione uomo-macchina, con lo stesso sistema capace di suggerire al conducente se e quando effettuare la manovra per il superamento del veicolo e di rientro in corsia.

La premessa è che il guidatore, monitorato dal sistema, deve rimanere attento, vigile e pronto a intervenire in caso di necessità, l’utilizzo è basato nel caso specifico su cloud attiva e navigazione BMW Maps e resta in funzione per l’uso autostradale da casello a casello, dall’ingresso alle uscite compresi gli attraversamenti degli svincoli (in Italia la copertura si estende per il 90% dei tratti autostradali). Il tutto in estrema fluidità e con la possibilità per chi guida di intervenire sempre e in ogni momento su sterzo e frenata con lievi movimenti senza che il sistema venga disattivato. Il BMW Motorway Assistant prevede anche una estensione City con funzioni innovative per l’utilizzo in città con inclusione in automatico dell’arresto davanti ai semafori rossi e della successiva ripartenza.

Grazie alla omologazione ONU Dcas il sistema BMW Motorway Assistant può essere proposto e venduto nei Paesi aderenti agli standard ECE (Economic Commission for Europe) il sistema internazionale di regolamenti tecnici uniformi per la progettazione, la sicurezza e le prestazioni dei veicoli e dei relativi componenti.

Presto vedremo un uso diffuso della guida a mani libere in autostrada perché anche Ford ha intrapreso da tempo il suo percorso inserendo sulle rinnovate Kuga e Puma il sistema di guida semi-autonoma BlueCruise (già collaudato negli Usa e introdotto su Mustang Mach-E) . Si tratta di “edizioni dedicate” di Kuga e Puma che integrano il Ford BlueCruise: individuato l’ingresso in una “Blue Zone” (che copre il 90% della rete autostradale) e in presenza di segnaletica visibili e condizioni meteo idonee, il sistema propone il passaggio alla modalità “senza mani” offrendo anche la gestione in autonomia di funzioni di assistenza alla guida.