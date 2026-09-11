Fiat Grizzly raddoppia: Suv o Fastback. Ecco cosa sappiamo

Un ritorno a casa in grande stile per il marchio del Lingotto. Nella cornice del Salone Auto Torino in Piazza Castello, Fiat ha catturato i riflettori svelando in anteprima assoluta per il pubblico italiano la nuova Grizzly e la sua gemella più dinamica, la Grizzly Fastback. Malgrado le portiere chiuse e i vetri oscurati per evitare di rivelare l'estetica degli interni, è indubbio che si tratti di due vetture cruciali con cui il brand torinese punta a riaffermare con forza la propria presenza nel segmento C, proponendo una ricetta che unisce stile contemporaneo, flessibilità e prezzi accessibili.

Pur condividendo la medesima piattaforma globale Smart Car di Stellantis e un’impostazione concettuale comune, i due modelli si rivolgono a pubblici ben distinti. La Fiat Grizzly punta tutto sul pragmatismo e sulla massima fruibilità degli spazi: un Suv compatto ma generoso (lungo 4,39 metri), caratterizzato da forme squadrate e muscolose che nascondono un abitacolo pensato per le famiglie e capace di ospitare fino a sette passeggeri. Di tutt’altra pasta è invece la Grizzly Fastback, che reinterpreta le proporzioni da crossover attraverso una silhouette slanciata da Suv-coupé. Con una lunghezza lievemente maggiorata a 4,50 metri e un tetto che scivola con eleganza verso la coda, questa variante non sacrifica nulla in termini di praticità quotidiana, garantendo comunque un volume di carico eccellente che supera i 600 litri.

Sotto il profilo meccanico, la gamma si presenta completa e pronta a rispondere a tutte le esigenze della transizione energetica. La proposta parte da un motore 1.2 a benzina da 101 CV abbinato al cambio manuale, affiancato dalle versioni Mild Hybrid a 48V con potenze da 110 e 145 CV equipaggiate con trasmissione automatica. Non manca l'opzione 100% elettrica, proposta con tagli di potenza da 133 e 156 CV per chi desidera una mobilità a zero emissioni sia in città che fuori porta.

Intelligente la strategia commerciale definita da Fiat. In un mercato spesso frammentato da listini complessi, la casa potrebbe proporre una politica di parità di prezzo: a parità di allestimento e motorizzazione cioè, la scelta tra il Suv "classico" e la versione Fastback non comporterà alcun sovrapprezzo, lasciando al cliente la sola libertà di scegliere il design che preferisce. L'attesa per vederle negli showroom non sarà lunga. Dopo il debutto ufficiale, previsto a metà Ottobre al Salone di Parigi, le vendite prenderanno il via nei primi mesi del 2027, mentre la gamma si posizionerà su un listino particolarmente competitivo, con un prezzo d'attacco stimato tra i 21.000 e i 25.000 euro rispettivamente per le varianti d'ingresso a benzina e ibride.