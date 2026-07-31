Esodo e controesodo: le date da "Bollino Nero" e come informarsi prima di mettersi in viaggio

Esodo e controesodo: le date da "Bollino Nero" e come informarsi prima di mettersi in viaggio

Duemila carriatrezzi per assistenza, riparazioni d'emergenza e traino lungo tutta la rete stradale; il numero verde ACI 803.116 sempre attivo, ogni giorno, 24 ore su 24; 600 centri di soccorso e 2.000 addetti operativi. Sono solo alcuni dei numeri che l'Automobile Club d'Italia mette in campo, in vista dei grandi spostamenti previsti sulle nostre strade in questi giorni. I dati ANAS ci indicano che lo scorso anno - tra fine luglio e inizio settembre - si sono registrati oltre 330 milioni di transiti, con il 75% degli italiani che sceglie l’auto. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 2 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Come ogni anno, Autostrade per l’Italia ha delineato il quadro completo della circolazione, evidenziando i giorni più critici sia per chi si sposta verso le località di villeggiatura sia per chi rientra nei grandi centri urbani. Come sempre, fa testo la legenda coi bollini di quattro colori, ossia verde che sta per traffico regolare, giallo per intenso, per poi passare al rosso (intenso con possibile criticità), fino al nero con punto esclamativo (critico). Con le stime divise per fasce orarie: mattino dalle 7 alle 13, pomeriggio 13-16, e sera 16-21.

Le date da bollino rosso e nero da segnare prima di mettersi in viaggio

Ben tre i bollini neri e cinque i rossi ad agosto sulla rete Aspi. L’esordio, sabato 1, è contrassegnato da traffico critico al mattino e da un’allerta elevata al pomeriggio. Che si ritrova dalle 7 alle 13 di domenica 2. Ma è venerdì 7 che il traffico intenso con possibile criticità domina, seguito da un doppio nero il giorno successivo, con leggero calo domenica 9.Meno bollente il Ferragosto, mentre sabato 22 si ricomincia con un rosso al mattino. Idem sabato 29 agosto.

Rientro dalle ferie: quando evitare le autostrade ad agosto

Il weekend 1-2 agosto è dominato dal giallo, con un verde la sera di sabato e un rosso domenica pomeriggio. Lunedì 3 mattina, ancora intenso con possibile criticità. Dopodiché, un’ondata di bollini verdi fino a venerdì 7 mattina, con sabato 8 rosso. Ferragosto sarà il momento peggiore per rientrare: se sabato 15 ci sono due gialli e un verde, domenica 16 e lunedì 17 seguono un andamento identico, con rosso mattina e pomeriggio, più un giallo la sera. Idem gli altri due weekend: 22-23 e 29-30. Con una coda di traffico intenso di lunedì 31.

Viabilità in tempo reale: ecco come informarsi

Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili anche sui diversi canali attivati dalle singole società concessionarie (siti Internet, numeri dedicati, app ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate su Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del(numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili anche sui diversi canali attivati dalle(siti Internet, numeri dedicati, app ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate su www.aiscat.it

Mezzi pesanti: tutti i giorni di divieto alla circolazione

Oltre alle previsioni Anas su strade e autostrade di propria competenza, è utile conoscere il calendario di agosto delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Ecco i divieti:

- sabato 1 agosto dalle 8 alle 22;

- domenica 2 dalle 7 alle 22;

- venerdì 7 dalle 16 alle 22;

- sabato 8 dalle ore 8 alle 22;

- domenica 9 dalle 7 alle 22;

- venerdì 14 dalle 16 alle 22;

- sabato 15 dalle 7 alle 22;

- domenica 16 dalle 7 alle 22;

- sabato 22 dalle 08 alle 16;

- domenica 23 dalle 7 alle 22;

- sabato 29 dalle 8 alle 16;

- domenica 30 dalle 7 alle 22.