Una bella scoperta: il fascino della Dolce Vita rivive sulla Fiat 500 Hybrid Cabrio

Quando l’immediato futuro si riempie di interrogativi, sorge quasi spontaneo il desiderio di voltarsi indietro per aggrapparsi a un passato di sogni e speranze, ai simboli di un’epoca e di una spensieratezza giuliva, in cui l’edonismo cominciava a viaggiare a braccetto con il benessere. Era il tempo della Dolce Vita, emanata da Roma, dalle sue star e dalle sue bellezze. Un immaginario (per pochi o per molti, difficile quantificare) legato a un simbolo intramontabile, la Fiat 500, gioventù che sporge dal tetto aperto, a ritmo lento per le strade dell’Urbe, e quelle immagini alla Fontana di Trevi, “Marcello, come here! Hurry up!” immortalate nel tempo e celebrate dal cinema. Un mito che evoca nostalgia, un desiderio di spensieratezza oggi riproposto da Fiat con la 500 Dolcevita, ovviamente in chiave moderna, con l’intrigante versione scoperta ed esclusiva della 500, l’unica nel segmento delle piccole col fascino d’altri tempi, la struttura da cabrio e il tetto aperto verso il cielo azzurro o le stelle come la prima 500 lanciata nel 1957.

Non è una operazione nostalgia dichiarata, ma nasconde sentimenti forse lasciati da parte negli ultimi decenni e rispolverati da Fiat anche attraverso una indovinata operazione d’immagine (basti pensare ai messaggi lanciati da Gerry Scotti nel programma La Ruota della Fortuna di cui Fiat è partner, ma anche il videoclip con Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo).

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita non è la piccola per tutti, anche se il brand in questo momento attraversa una fase di crescita e ricorda a gran voce di essere “La Fiat per tutti gli italiani”, ma è la piccola compatta e fashion che fa distinguere per esclusività, bellezza (la grande bellezza italiana…), per essere un oggetto fashion e come tale tra dotazioni e chicche tecnologiche deve distinguersi anche nel costo (listino 25.200 euro, in promo a 19.950 euro). Non a caso è proposta in due colori iconici, il bianco ghiaccio o il Celestial Blue, per esaltare lo stile italiano, la freschezza, l’azzurro del mare e del cielo. La capote è in tessuto di tela, un Blu inconfondibile, si apre elettricamente, le calotte degli specchietti sono cromate, i cerchi in lega diamantati, i fari full Led, all’interno la plancia dal disegno ellittico ha lo stesso colore della carrozzeria, i sedili in tessuto/vinile pied-de-poule con tanto di logo ricamato, c’è l’autoradio DAB da 10,25", il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Un piacere guidarla, agile e facile, pratica e fashion, con un buon livello di isolamento interno, interpreta al meglio quel desiderio di… evasione accompagnato da un messaggio che suona come un claim: “Più luce, il sole sulla pelle e il piacere di godersi ogni istante, questo è lo spirito di Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita: vivere con leggerezza e lasciarsi guidare dal momento”.

Tre porte, quattro posti (i due dietro non sono per giganti) e un bagagliaio che può arrivare a 440 litri (da 185 circa), una citycar racchiusa in 363 cm di lunghezza. Tecnicamente è proposta con il motore FireFly 1.0 Hybrid da 12V, un tre cilindri di ridotte vibrazioni, con 65 CV di potenza e coppia massima di 92 Nm, il cambio è manuale a 6 marce: efficienza e fluidità, consumo dichiarato 5,4 l/100 km con una velocità di punta che arriva a 150 km/h, buono l’assorbimento asperità offerto dalle sospensioni. Aspetti che si accodano a quello primario: stile ed esclusività, un’auto da esibire come un abito da grandi firme .