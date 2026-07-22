Da Torino a Betim, la favola globale della Fiat: così l'ingegno italiano ha motorizzato il Brasile

Il marchio del Lingotto ha festeggiato i suoi primi cinquant'anni in Sudamerica. Tra numeri record e grandi investimenti, la storia di un'integrazione industriale e culturale che ha cambiato la mobilità di un popolo

Si sono spenti i riflettori allo stadio Mineirão di Belo Horizonte e nel centro di Betim, ma l'eco delle celebrazioni per i cinquant’anni di Fiat in Brasile lascia sul campo qualcosa di più di una semplice ricorrenza industriale. Racconta infatti la storia di una conquista silenziosa e profonda: un’avventura tutta italiana, nata a Torino tra le officine del Lingotto e le visioni della famiglia Agnelli, che ha saputo trasferire oltreoceano un modello di mobilità democratica, arrivando a cambiare per sempre le abitudini e i ritmi di un intero Paese.

Se oggi Fiat rappresenta il marchio di maggior successo e volumi all'interno del colosso globale Stellantis, lo si deve in buona parte a questo polo sudamericano. I numeri presentati durante le celebrazioni parlano da soli: 18 milioni di veicoli prodotti dal 1976 a oggi, 19 milioni di motori realizzati, una capacità produttiva di 650 mila auto all'anno e una leadership di mercato consolidata da cinque anni consecutivi. In Brasile, una vettura nuova venduta su cinque porta il marchio torinese, mentre la quota sale a un’auto su due se si considerano i pick-up. Con oltre 270 mila immatricolazioni da inizio anno, il mercato brasiliano per Fiat ha raggiunto volumi equivalenti a quelli dell'intera Europa.

Ma al di là dei dati contabili, la festa di Betim — arricchita dal più grande spettacolo di droni mai visto in Sud America e dalla presenza di tutte le cariche apicali del gruppo — ha messo in luce la dimensione umana ed emotiva di questo legame. «La nascita di questo stabilimento che oggi conta 19.000 dipendenti — ha dichiarato il presidente di Stellantis, John Elkann — fu resa possibile dalla visione e dall'entusiasmo di mio nonno, Gianni Agnelli, che seppe vedere nel Minas Gerais ciò che molti altri ancora non riuscivano a vedere. Fiat era un'azienda italiana con l'ambizione di diventare un protagonista globale. Ciò che abbiamo costruito insieme ha superato ogni aspettativa». Una connessione personale sottolineata dallo stesso Elkann, che in Brasile ha vissuto cinque anni dell'infanzia, e dal neo amministratore delegato Antonio Filosa, che vi ha formato la propria famiglia.

Proprio Filosa ha rimarcato il valore pedagogico e sociale dell'operazione: «Pochi marchi possono dire di essere cresciuti insieme a un Paese come Fiat è cresciuta insieme al Brasile, ed essere stati così presenti nella vita di milioni di famiglie. Questa storia ci ispira a guardare al futuro». Un futuro che si traduce nel piano strategico "FaSTLAne 2030" e in un piano di investimenti da 14 miliardi di reais (circa 2,42 miliardi di euro) per la sola fabbrica di Betim entro il 2030 (sui 32 complessivi destinati al Sud America), mirato allo sviluppo di nuovi modelli come la nuova Argo X. L'elemento culturale chiave dell'avventura italiana risiede nell'ibridazione. Come ha sintetizzato l'amministratore delegato del brand, Olivier François, la forza di questo percorso sta nel matrimonio tra due anime: «Da una parte l'ingegno italiano, il pensiero laterale, l'arte di fare di più con meno e il design; dall'altra la ginga brasiliana, fatta di energia, calore, spontaneità e gioia».

Fu così che nel 1976 la Fiat 147 rompeva gli schemi della mobilità locale, seguita anni dopo dalla Fiat Uno, capace di replicare sulle strade sudamericane la stessa rivoluzione sociale che la 500 aveva compiuto nell'Italia della ricostruzione. Un'epopea industriale nata all'ombra delle Alpi che, cinquant'anni dopo, dimostra come la cultura d'impresa italiana sappia farsi universale senza mai perdere le proprie radici.