Dalla Campania a Hong Kong: un'azienda italiana batte i colossi mondiali della sicurezza stradale

Conquistare uno dei mercati più competitivi al mondo, dominato da grandi multinazionali internazionali, rappresenta un traguardo importante per una PMI italiana. Obiettivo raggiunto da SMA Road Safety, azienda campana specializzata nello sviluppo di dispositivi salvavita dedicati alla sicurezza stradale, che ha esportato l’innovazione tecnologica fino a Hong Kong, segnando un importante passo nella strategia di espansione verso l'Estremo Oriente.

L'azienda è stata infatti scelta dall'Hong Kong Highway Department per un progetto strategico di messa in sicurezza della rete viaria nella regione dei New Territories East HK, un contesto urbano tra i più complessi al mondo per densità del traffico e vincoli infrastrutturali. L'intervento è stato realizzato insieme al partner locale Reecho Engineering Co. Ltd. Si tratta di un risultato particolarmente significativo perché ottenuto in un mercato tradizionalmente presidiato da grandi gruppi stranieri, dove l'accesso richiede il superamento di rigorosi standard tecnici e prestazionali.

"La nostra presenza a Hong Kong rappresenta molto più di una nuova commessa internazionale", spiega Roberto Impero, amministratore delegato dell’azienda ed esperto internazionale di sicurezza stradale. "L'ingresso nel mercato asiatico rappresenta un passaggio strategico nel percorso di internazionalizzazione dell’azienda e conferma come innovazione, ricerca e capacità di progettare soluzioni su misura possano consentire anche a una realtà italiana di competere con successo in mercati ad altissima specializzazione, contribuendo a rendere più sicure alcune delle infrastrutture stradali più complesse del mondo".

La scelta dei progettisti locali è ricaduta su SMA in quanto gli attenuatori d’urto campani Leonidas rappresentavano l’unica risposta concreta e versatile ai severi vincoli strutturali presenti lungo alcune delle principali arterie stradali della città. In primis l’ancoraggio: i dispositivi andavano installati su un ponte, dove lo spessore dell'asfalto disponibile consentiva un fissaggio in appena 135 millimetri. Grazie a uno speciale sistema di fissaggio con resina e tasselli ad alte prestazioni, gli attenuatori SMA hanno garantito la necessaria resistenza strutturale. Un secondo nodo riguardava, invece, la protezione di una cuspide caratterizzata dalla presenza di un ostacolo largo quasi 3 metri. In questo caso il modello Leonidas 100XWL ha permesso di schermare completamente l'ostacolo, assicurando la continuità della protezione lungo l'intera carreggiata.

Anche l’aspetto della sostenibilità, sia ambientale sia economica, è stato rilevante nella scelta: diversamente dagli attenuatori d'urto in plastica ampiamente diffusi sul mercato asiatico, la struttura a nido d'ape in acciaio dei prodotti SMA garantisce una risposta all'impatto più prevedibile, una maggiore efficienza in termini di manutenzione, con la possibilità di sostituire solo i moduli danneggiati e non l’intero dispositivo, e una lunghezza operativa più contenuta, particolarmente vantaggiosa negli spazi urbani limitati. Anche a fine vita le soluzioni Made in Italy in acciaio possono essere completamente riciclate, al contrario delle versioni in plastica.

Il progetto prevede l'installazione dei modelli Leonidas 100XWL e Leonidas 100PL, già operativi, ai quali si aggiungeranno nelle prossime settimane i dispositivi Leonidas 80WS e Leonidas 110WS, completando così la messa in sicurezza dell'infrastruttura.