Razionale e accessibile: Fiat ripropone la 600 "tradizionale"

Un anno indimenticabile, tra boom economico e conquiste sociali, svolte politiche ed economiche: nel 1955 l’Italia entrava ufficialmente nell’ONU, a Roma veniva inaugurata la prima metropolitana, mentre a Ginevra la Fiat lanciava la 600, una vettura divenuta iconica come simbolo della motorizzazione di massa e di un nuovo benessere. In realtà al lancio la Fiat 600 non si collocava proprio come una "super utilitaria" e per questo successivamente fu affiancata dalla 500, ma ebbe un grandissimo successo di vendite in pochi mesi al punto che bisognava attendere più di un anno per riceverla. Aveva due porte, fu prodotta dal 1955 al 1982.

Recentemente la Fiat 600 è tornata in produzione, ovviamente in versione moderna con propulsione elettrica (156 CV) e ibrida (con due soluzioni, di potenza, 110 e 145), ma una tendenza di mercato ha portato a una nuova versione, la Fiat 600 turbo 100 con motore “tradizionale” e con il cambio manuale. Perché i dati di vendita evidenziano che quasi la metà dei clienti di questo segmento continua a scegliere vetture senza elettrificazione, con cambio manuale e motore benzina per avere un’auto un po’ più accessibile, ma che risponda in pieno alle esigenze quotidiane. “E la 600 è una Fiat per tutti gli italiani” ha spiegato Alessio Scutari, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, “una concreta risposta a chi cerca immediatezza e accessibilità” ma anche un’auto che vuol essere fedele alla tradizione del marchio e alla sua storia, espressione ieri come oggi di una mobilità semplice, aggiornata e democratica, più vicina alle necessità delle famiglie e contraddistinta dalla praticità d’uso.

Fiat 600 oggi è proposta con il nuovo propulsore turbo benzina da 100 CV, un tre cilindri di 1.199 cc che eroga 101 CV e 205 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. E con trasmissione a catena (scelta che manda in archivio le discussioni sui precedenti motori e sulla cinghia a bagno d’olio). Rispetto alle versioni elettrificate le misure non cambiano (m. 4,17). Auto agile, con spunto brillante per i sorpassi e e dai consumi contenuti (5.5 litri/100 km), ideale per la città ma comunque comoda allungando le distanze, merito del lavoro tecnologico come evidenziato nel test stradale. L'affidabilità è certificata da 30.000 ore ai banchi prova e 3 milioni di km percorsi nei test su strada. Accelera da 0 a 100 km/h in poco più di 10”, tocca i 185 km/h di velocità. Ha fari full Led, pneumatici da 18”, portellone che si apre senza usare le mani, infotainment da 10”25, un bagagliaio da 385 litri di capacità, in sostanza quel che serve c’è, anche sul piano dell’assistenza alla guida e offre comfort (con buona abitabilità e cura dei materiali), sicurezza, ma anche una riduzione globale dei consumi.

Il listino della Fiat 600 Turbo 100 parte ufficialmente da 23.850 euro, ma al lancio la vettura è proposta a 18.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis. Disponibile in tutti gli allestimenti, Pop, Icon, Business, La Prima e Sport.