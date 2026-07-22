Quadricicli, la svolta green di Aixam: oltre il 30% del mercato è suo

Per l'azienda leader del settore crescono immatricolazioni e fatturato. Così il costruttore francese guida la transizione elettrica per giovanissimi e famiglie

Quasi 61mila unità vendute nel 2025 in Europa, di cui il 35% endotermiche e il 65% elettriche, a conferma che anche un settore di nicchia come quello dei quadricicli sta viaggiando verso l’elettrificazione. E quando si parla di quadricicli, non si può fare a meno di pensare ad Aixam, l’azienda leader di questo settore, arrivata in Italia nel 1996, acquista nel 2013 dal colosso americano Polaris il quale non ci ha pensato due volte a dare il via alla produzione di veicoli 100% elettrici.

Con oltre 4.469 veicoli immatricolati negli ultimi dodici mesi, una quota di mercato del 34% e un fatturato di 58,7 milioni di euro nel 2025, il costruttore francese consolida la propria leadership puntando su una strategia che combina ampliamento della gamma, rafforzamento della presenza elettrica e nuove formule di accesso al prodotto.

“Se nel settore automobilistico tradizionale la transizione energetica procede con velocità differenti a seconda dei segmenti – ha spiegato il direttore generale AIXAM Mega Italia, Tom Forget - nel mercato dei quadricicli l'elettrico sta assumendo un ruolo sempre più strategico”.

Non a caso, oggi quasi tutta la gamma Aixam è disponibile con con motorizzazione termica e in versione elettrica. Una scelta che consente al marchio di intercettare sia il pubblico più giovane, composto principalmente da possessori di patente AM, sia una clientela adulta alla ricerca di una soluzione agile per la mobilità urbana. Alla domanda “Non temete la concorrenza cinese?”, Forget risponde: “Per il momento no. Anche perché abbiamo una gamma prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

E a proposito di prodotto, AIXAM ha dato una “rinfrescatina” ai suoi best seller, partendo dal nuovo Easy, modello d'ingresso pensato per rendere più accessibile il mondo Aixam senza rinunciare agli standard qualitativi del marchio. Disponibile anche in versione elettrica, Easy punta a conquistare due categorie in forte crescita: “Gli adolescenti alla ricerca della prima esperienza di mobilità individuale – spiega il responsabile commerciale di AIXAM Mega per l’Italia, Marco Guerrini - e gli automobilisti che necessitano di un secondo veicolo compatto, economico da gestire e facile da utilizzare nei centri urbani”.

Parallelamente, il costruttore francese ha rinnovato la propria offerta Premium con interni completamente riprogettati per i modelli City, Coupé e Cross. Tra gli elementi più innovativi spicca il nuovo display panoramico da 23 pollici, una soluzione inedita nel settore delle minicar che avvicina ulteriormente questi veicoli al mondo automotive tradizionale.

L'attenzione alla praticità resta uno dei punti di forza della gamma. I volumi di carico, che spaziano dai 422 ai 640 litri a seconda del modello, rappresentano infatti un valore aggiunto sempre più apprezzato dagli utenti. 102 distributori e 150 punti vendita, infine, assicurano ai clienti una certa tranquillità. E il listino? Parte da 10.499 euro.