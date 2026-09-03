Elettrica e leggendaria: ecco la rivoluzione silenziosa di Range Rover

Il primo modello 100% a batteria del marchio inglese apre una nuova era coniugando la sostenibilità della spina a grandi prestazioni: 550 CV, 600 km di autonomia e una raffinatezza senza precedenti

È un passaggio d’epoca per il mondo dell’automobilismo di alta gamma. Anche Range Rover, da oltre mezzo secolo simbolo indiscusso di eleganza, motore rigorosamente termico e capacità fuoristradistiche, presenta la sua prima declinazione al 100% elettrica. Prodotta nello storico stabilimento britannico di Solihull — casa del marchio dal 1970 — la Range Rover Electric apre una nuova era d'eccellenza, trasformando la transizione ecologica in un’occasione per elevare ulteriormente il concetto di lusso su quattro ruote.

La nuova architettura garantisce un'esperienza di guida ancora più fluida, reattiva e silenziosa rispetto a qualsiasi modello della sua storia. Grazie all'assenza delle vibrazioni del motore termico, la quiete all'interno dell’abitacolo raggiunge livelli ineguagliati, esaltando il comfort tipico delle ammiraglie d’oltremanica. Sotto le linee iconiche e senza tempo del design di casa JLR batte infatti un propulsore d'avanguardia: due motori elettrici a magneti permanenti da 260 kW ciascuno erogano complessivamente 550 CV e una spinta poderosa di 850 Nm di coppia. Dati che permettono a questo imponente Suv di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi e di effettuare il sorpasso 80-120 km/h in soli 2,7 secondi.

Cuore tecnologico dell'auto è la batteria agli ioni di litio da 118,5 kWh utilizzabili (costituita da 344 celle prismatiche), che garantisce un’autonomia dichiarata fino a 600 km nel ciclo WLTP e una percorrenza reale stimata in 535 km, ideale per coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza ansie di ricarica. La piattaforma a 800 Volt permette ricariche ultra-rapide presso le stazioni pubbliche in corrente continua a 350 kW: bastano 10 minuti per ripristinare 220 km di percorrenza e 22 minuti per passare dal 10% all’80% della carica. L'innovativo sistema termico ThermAssist ottimizza l'efficienza energetica anche con temperature estreme, aggiungendo fino a 40 km di autonomia e abbattendo del 40% i consumi dedicati al riscaldamento.

Nonostante il cambio di propulsione, l’anima fuoristradistica rimane intatta. I controlli elettronici di nuova concezione — come l'Intelligent Driveline Dynamics e l'Integrated Traction Management — gestiscono la coppia motrice con tempi di reazione dell'ordine dei millisecondi, garantendo la massima aderenza su neve, fango e rocce. L'inedita modalità Single Pedal consente ripartenze fluide persino su pendenze del 33% (pari a una pista da sci nera) e di superare salite fino a 45 gradi, mantenendo inalterata la leggendaria capacità di guado (fino a 900 mm d'acqua).

Il progetto è il frutto di un programma di sviluppo imponente: oltre 1,5 milioni di chilometri di test su strada e pista — dai -40°C dei ghiacci svedesi di Arjeplog al caldo estremo dei deserti di Dubai — e l'assegnazione di oltre 300 brevetti depositati. Inoltre, la trasformazione dello stabilimento di Solihull ha coinvolto la formazione avanzata sull'elettrificazione di oltre 9.000 dipendenti, creando una filiera produttiva all'avanguardia supportata dall'intelligenza artificiale per i controlli qualità.

Con prezzi per il mercato italiano che partono da circa 165.400 euro, la Range Rover Electric è già ordinabile nei passi corto e lungo e negli allestimenti SE, HSE, Autobiography, SV e la ricercata First Edition, segnando il punto d'incontro ideale tra la nobile tradizione automobilistica britannica e la mobilità sostenibile del futuro.