Così Kia sta vincendo la partita dell'elettrificazione

Missione compiuta. In un settore complicato come quello dell’automobile dove tutto cambia velocemente per colpa di un processo di elettrificazione imposto dall’Europa che non sempre permette di raggiungere gli obiettivi prefissati, Kia Italia invece, per voce del suo Presidente e amministratore delegato Giuseppe Bitti, conferma di essere sulla buona strada. “Per quanto riguarda la nostra strategia di elettrificazione, abbiamo rispettato le promesse. Su tre vetture Kia vendute una è elettrificata”. Kia viaggia forte anche in Italia dove, da gennaio ad oggi, sono state vendute 34 mila unità (+14% vs 2025) con un +64% rispetto al 2025 per le 100% elettriche. Interessante la quota di mercato pari al 3,3%, alla quale ha contribuito corposamente – e questa non è una sorpresa per Kia - anche l’alimentazione GPL (20% delle vendite).

Prodotti di qualità, una gamma variegata per ogni tipo di cliente, design originale per tutti i modelli e una strategia di comunicazione intelligente sono i principali motivi del successo del marchio coreano. Al quale ha contributo non poco la EV2, il modello di ingresso di Kia alla mobilità sostenibile che, grazie alle 5.000 unità vendute nel solo mese di luglio in Europa, è entrata nella Top 5 delle vendita in Europa. Ora la EV2 amplia l’offerta proponendo la nuova Black-Line Long Range, versione caratterizzata da un design sportivo ma, soprattutto, che adotta una batteria da 61,0 kWh, con un’autonomia fino a 453 km. Basata sulla piattaforma E-GMP a 400 V, supporta la ricarica rapida DC (10-80% in circa 30 minuti), AC fino a 22 kW e integra funzioni come pianificazione del percorso EV, Plug & Charge e ricarica bidirezionale. La gamma EV2, quindi, viene così completata e comprende ora ben 5 versioni, per tutti i gusti e per tutte (o quasi) le tasche: Light (26.600 euro), Air (29.350), Earth (33.350 euro), GT-Line Long Range (40.150 euro) e Black-Line Long Range (43.850 euro).

In occasione della presentazione della EV2 Black-Line Long Range avvenuta al Castello di Tolcinasco alle porte di Milano, Kia Italia ha lanciato Kia Open Lab, la piattaforma creativa che debutta nel tennis con “Open Mic”, contest per selezionare l’Official Correspondent agli Australian Open 2027. Al progetto partecipano anche i Brand Ambassador Lorenzo Musetti (presente all’evento) e Luciano Darderi. Un’iniziativa che unisce il legame di Kia con il tennis.