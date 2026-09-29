Toyota prepara l'invasione dei robot, ma la fabbrica senza operai è ancora lontana

Quattrocentomila robot e un investimento potenziale da 1.000 miliardi di yen l’anno, circa 5,6 miliardi di euro. Bastano i numeri del progetto illustrato da Toyota agli investitori per immaginare la fabbrica automobilistica del futuro: catene di montaggio popolate da macchine, logistica completamente automatizzata e uomini diventati quasi spettatori del processo produttivo. La realtà probabilmente è più complessa, e meno allarmante. Ma forse ancora più interessante.

Toyota, il maggiore costruttore automobilistico mondiale, ha stimato che dal 2028 la modernizzazione del proprio sistema produttivo potrebbe richiedere investimenti annuali di queste dimensioni. Attenzione però: non si tratta ancora di un impegno di spesa definitivo, e Toyota non ha indicato per quanti anni eventualmente proseguirebbe. Il progetto coinvolgerebbe inoltre non soltanto gli stabilimenti della Casa, ma le società del Gruppo e i principali fornitori. I circa 400 mila robot comprenderebbero sia macchine già esistenti da sostituire, sia nuove installazioni. La scala dell’operazione resta comunque impressionante. Si parla di robot industriali tradizionali, sistemi automatizzati per la logistica e nuove macchine capaci di lavorare accanto agli uomini. E anche di umanoidi, uno dei settori sui quali l’industria automobilistica mondiale sta investendo maggiormente.

Il motivo non è soltanto risparmiare sul costo del lavoro. Il Giappone sta facendo i conti con una popolazione che invecchia e una crescente scarsità di manodopera, mentre molte fabbriche Toyota devono essere a loro volta ammodernate. Il robot diventa così non soltanto il potenziale concorrente dell’operaio, ma in alcuni casi la risposta al fatto che quell’operaio potrebbe semplicemente non esserci più.

È un cambiamento importante anche dal punto di vista culturale. Toyota è la società che ha trasformato il proprio metodo produttivo – il celebre Toyota Production System – in una sorta di religione industriale, studiata nelle università e imitata nelle fabbriche di mezzo mondo. Al centro c’erano efficienza, eliminazione degli sprechi, produzione “just in time”, ma anche la capacità delle persone di individuare problemi e migliorare continuamente il processo.

Ora quella filosofia deve imparare a convivere con robot sempre più autonomi e con l’intelligenza artificiale fisica. L’obiettivo non è semplicemente mettere un braccio meccanico dove prima c’era una persona. È insegnare alle macchine compiti più variabili, spostarle dalla tradizionale gabbia protetta e farle lavorare nello stesso ambiente degli esseri umani.

Almeno nelle intenzioni dichiarate da Toyota, infatti, non sarebbe la fabbrica senza operai l’obiettivo. Il vicepresidente esecutivo Hiroki Nakajima ha parlato di un futuro nel quale uomini e robot possano convivere, anziché di macchine destinate semplicemente a sostituire le persone. Toyota presenta l’automazione come uno strumento per aumentare la produttività, migliorare le condizioni di lavoro e compensare anche la crescente difficoltà nel trovare manodopera. È però la visione dell’azienda, non ancora una garanzia sulle conseguenze occupazionali della trasformazione.

Anche perché 400 mila robot non significano automaticamente 400 mila operai in meno. Nel conto Toyota rientrano infatti macchine già presenti che dovranno essere sostituite, nuovi robot industriali, sistemi logistici automatizzati e umanoidi, destinati non soltanto agli stabilimenti Toyota ma anche alle aziende del gruppo e ai principali fornitori. Trasformare quel numero in altrettanti posti di lavoro cancellati sarebbe quindi un’equazione senza fondamento. Altrettanto azzardato, però, sarebbe sostenere che un’automazione di questa portata non avrà conseguenze sul lavoro.

Del resto, la fabbrica popolata da umanoidi appartiene ancora più al futuro che al presente. Secondo l’International Federation of Robotics, nel 2025 ne sono stati venduti nel mondo appena 7 mila per applicazioni industriali e professionali e molti sono ancora destinati alla ricerca e all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Nelle fabbriche automobilistiche, uno dei laboratori più avanzati della nuova tecnologia, le sperimentazioni riguardano per ora generalmente unità o poche decine di robot umanoidi per stabilimento. Ben altra dimensione rispetto ai circa 542 mila robot industriali tradizionali installati nel mondo nel 2024.

Toyota, peraltro, non è sola. Hyundai, proprietaria della specialista americana Boston Dynamics, ha annunciato l’intenzione di introdurre robot umanoidi nelle proprie attività produttive negli Stati Uniti a partire proprio dal 2028. L’automobile rischia così di diventare il primo grande banco di prova industriale per una generazione di robot molto diversa da quella che salda carrozzerie da decenni.

La ragione è anche economica. La transizione all’elettrico ha fatto emergere nuovi concorrenti, soprattutto cinesi, capaci di progettare veicoli e organizzare la produzione con tempi e costi difficili da sostenere per molte industrie tradizionali. Automatizzare maggiormente significa ridurre costi, aumentare la flessibilità e rendere più rapidamente modificabili le linee produttive. Per i vecchi costruttori la rivoluzione non riguarda quindi soltanto quale automobile costruire, ma come costruirla.

Resta la domanda più delicata: che fine farà chi oggi lavora in quelle fabbriche? Probabilmente a cambiare non sarà soltanto il numero degli occupati, ma soprattutto la qualità del lavoro richiesto. Alcune mansioni fisicamente pesanti, pericolose e ripetitive potranno essere affidate alle macchine; contemporaneamente crescerà la necessità di tecnici, programmatori, manutentori e specialisti capaci di controllare sistemi automatizzati. Con un problema inevitabile: non è affatto scontato che chi svolge oggi un lavoro destinato a ridursi possieda domani le competenze necessarie per quello che nascerà.

Ed è probabilmente questa la vera sfida. Per oltre un secolo l’automobile ha creato uno dei più grandi eserciti di lavoratori industriali della storia. La catena di montaggio di Henry Ford non cambiò soltanto il modo di costruire una macchina: cambiò il lavoro, i consumi e perfino la società. Un secolo dopo potremmo essere davanti a un passaggio altrettanto profondo. Non sappiamo ancora se la fabbrica del futuro avrà molti meno uomini. Sappiamo però che chiederà agli uomini di fare cose diverse. La nuova catena di montaggio non domanda più soltanto all’operaio di lavorare meglio o più velocemente. Gli chiede di capire che cosa lasciare fare alla macchina. E soprattutto di trovare, accanto a lei, un nuovo posto per sé.

