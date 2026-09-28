Mercedes CLA shooting brake e GLB mild hybrid, la transizione intelligente

Questo non è un paese per auto elettriche. Almeno non ancora. Allora meglio guardare in faccia la realtà e trovare una soluzione ponte che ci traghetti dall’era del diesel, ormai abiurato, a quella della spina: per le “gemelle diverse” Mercedes CLA shooting brake e GLB - nate elettriche - la soluzione è un efficiente sistema mild hybrid che abbatte i consumi e assicura prestazioni gagliarde alla gamma delle compatte di Stoccarda (si fa per dire: 4 metri e 70…).

Per questo cambio in corsa sullo sfondo di un mercato elettrico che in Europa è poco sopra il 20% e in Italia si ferma all’8% nonostante la spinta degli incentivi, arriva perfino l’aiutino cinese, quasi un obbligo di questi tempi: il motore 1.5 turbo benzina accoppiato a un’unità elettrica a 48 Volt è infatti stato sviluppato da Mercedes in collaborazione con il colosso cinese Geely ed è prodotto proprio in Cina. La “soluzione ponte” non rappresenta però un compromesso in termini di prestazioni (a scelta da 136 a 190 Cv + 22kW), di costi (l’omologazione parla di oltre 20 km con un litro) e nemmeno di emissioni (Euro 7 ready) per due vetture pensate anche per il tempo libero: la CLA shooting brake, filante e sportiva, eredita in chiave moderna la tradizione delle wagon Mercedes; la GLB incarna invece lo spirito contemporaneo del Suv e può spingersi fino a 7 posti.

Entrambe hanno bagagliai molto ampi, fino a 1290 litri CLA e fino a 1715 GLB, e puntano a sedurre con la tecnologia: srotolano quasi un metro di schermi con il Superscreen che può alloggiare un “touch” dedicato al passeggero, hanno a bordo un sistema operativo avanzato e un pacchetto di aiuti alla guida che garantiscono standard di sicurezza davvero elevati. Tra le tante soluzioni innovative c’è pure lo Sky Control che può oscurare del tutto o parzialmente il tetto panoramico più ampio del segmento e di notte accende 158 stelle. A proposito, alle stelle rischia di andarci anche il listino: si parte appena sotto i 50mila euro ma tra allestimenti e pacchetti è un attimo sfiorare i 60mila.

Al volante la CLA si fa preferire per la grande precisione dello sterzo, mentre la GLB seduce per le sospensioni che assorbono anche le peggiori asperità. La trazione è anteriore ma si può optare anche per l’integrale 4matic. Il 1.5 ringhia appena ai bassi regimi ma si corregge subito e assicura quel silenzio che ci si aspetta da una vera Mercedes. E soprattutto non “beve” in servizio: l’efficienza nei consumi si tocca con mano perfino in autostrada.