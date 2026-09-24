Revigliasco, la Pebble Beach italiana: dove l’auto ritorna arte e bellezza

Il Festival Car torna il 26 e 27 settembre con oltre 90 gioielli su quattro ruote, tra il Castello Cavour di Santena e le colline torinesi. Un’edizione speciale che celebra i 120 anni di Lancia e riunisce rarità e capolavori, dalla 037 alla Stratos, dalle Ferrari alla Bugatti EB112

E’ diventata la Pebble Beach d’Italia: anche se non si affaccia sul mare oceanico, Revigliasco Torinese è accerchiata da ville eleganti, e si erge alle spalle del fiume Po, una esclusiva riviera collinare su Torino. L’atmosfera di un luogo esclusivo quanto famoso (a due passi dalla Villa dell’Avvocato Agnelli, ma anche nelle zone di Giugiaro e Pininfarina) è diventata lo scenario ideale del Festival Car di Revigliasco, il Concorso di bellezza lanciato per celebrare le opere più affascinanti della storia dell’automobile, da due anni addirittura inserito nell'inaccessibile calendario internazionale FIVA (la Federation Internationale des Vehicules Anciens).

Nel week end (sabato 26 e domenica 27 settembre) va in scena la quinta edizione dell’evento cresciuto tanto in popolarità quanto in consistenza e per l’occasione, e prima volta, il Festival Car raddoppia la sua presenza anticipando la tradizionale giornata domenicale dedicata a raduno, sfilata, esposizione al pubblico, valutazioni della giuria e premiazioni finali, con un sabato di notevole spessore in trasferta per aprire le porte dello storico Castello Cavour a Santena, pochi km da Revigliasco. Una prima giornata che abbraccia arte, storia, cultura, ma anche design e tecnologie attraverso auto di rara bellezza, condita da dibattiti (Umberto Palermo su micromobilità e sicurezza), approfondimenti su Design e sulla scuola torinese degli stilisti-carrozzieri, e la presenza di volti amati dal grande pubblico in particolare Miki Biasion con i “segreti” sulla Delta. A margine anche una parte ludico-turistica-gastronomica.

D’altronde questa è un’edizione imponente e prestigiosa, anche per celebrare i 120 anni dalla fondazione del marchio Lancia, cui è dedicata la locandina ufficiale dell’evento pensata e firmata dal centro Stile Pininfarina: il manifesto celebra tre modelli iconici, la Lancia Artena del 1931, la Lancia Aurelia B20 GT del 1951 e la Lancia Aurelia B24 del 1955, due di questi modelli messi a disposizione dall’Heritage Hub di Stellantis per l’evento.

Il centro di Revigliasco si trasformerà domenica in un salone di bellezza automobilistica: un serpentone di vetture in uscita da Santena (partenza ore 10.30, vetture suddivise in due batterie con la scorta della Polizia di Stato e la presenza di una Giulia 1.3 del 1966 dei Vigili del Fuoco) salirà sulle colline passando attraverso Pecetto per sistemarsi nell’esclusivo centro cittadino pedonalizzato. L’eminente giuria (una quindicina di grandi nomi del settore) esaminerà oltre 90 modelli tra i quali spiccano capolavori Lancia di ogni epoca (Lambda Casaro Corsa della 1000 Miglia, Flavia Sport Zagato, l’iconica Lancia 037, Stratos, Delta HF Integrale Club Italia, ma anche Ferrari di varie età e Lamborghini, rarità (Bugatti EB112), pioniere (Oldsmobile Curved Dash 1904) e genialità assortite (Runabout e GB110).

L’evento ha il supporto di Stellantis come Main Sponsor e l’appoggio di leader di settore (Bosch e Alcantara) ma anche di istituzioni e aziende, con una forte presenza territoriale.

Il programma

Sabato 26 settembre (Castello Cavour, Santena): dalle ore 09.00 Colazione al Castello ed esposizione di vetture d’epoca; dalle 09 alle 15 Tour guidati (su prenotazione in loco) del Castello Cavour di Santena; ore 12.00: Street Food con prodotti d'eccellenza del territorio; ore 18 Aperitivo aperto al pubblico. Serata: Cena di Gala riservata a collezionisti e ospiti presso la Sala Diplomatica del Castello Cavour; dalle 18.30 alle 24.00: Festival Car by Night con DJ Set.

Domenica 27 settembre: ore 08.30: Ritrovo dei collezionisti; 10: Cerimonia di Inaugurazione con le Autorità Istituzionali; ore 10.30 partenza scaglionata in due batterie del Tour d'Elegance da Santena a Revigliasco Torinese; ore 11.30: veicoli nel borgo, apertura verifiche tecniche della Giuria e attività partner; ore 12 Apertura area street food a Revigliasco Torinese; ore 12.30: consegna della Microlino al MAUTO (Museo Nazionale dell’Automobile); dalle 14 alle 16.Intrattenimento musicale diffuso per le vie del borgo a cura della Filarmonica di Moncalieri; ore 15 Visite guidate e laboratori per famiglie a cura del MAUTO; dalle 17 Cerimonia di Premiazione ufficiale con l'assegnazione dei trofei di categoria e del Best of Show "The Ascent" disegnato da Giugiaro Architettura. A seguire: Parata cittadina e sfilata finale delle vetture a conclusione dell'evento