Lepas L8, il lusso accessibile viaggia per oltre 1.000 km con un pieno

Sobria ed elegante, la nuova Lepas L8 è il primo modello del marchio appartenente al Gruppo Chery che si presenta sul mercato italiano: un Suv appartenente al segmento C, anche se le generose dimensioni da ammiraglia potrebbero far pensare a qualche ambizione in più, con oltre 1.000 km di autonomia complessiva, ricarica rapida in corrente continua e garanzia di sette anni o 150.000 km, con chilometraggio illimitato nei primi tre anni (8 anni o 160.000 km su batteria e componenti elettrici). Insomma, la volontà è quella di tranquillizzare il potenziale utente, che potrà contare su sessanta concessionarie in Italia, un magazzino ricambi che garantisce la consegna in 24 ore in tutto in Paese, tranne le isole e la Calabria in 48 ore e, chicca interessante, un call center i cui operatori, per sapere di cosa stanno parlando quando rispondono, guidano a rotazione una L8 che hanno in uso.

Ma veniamo alla meccanica: il cuore della L8 è il sistema Plug-in Super Hybrid, formato da un 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV (105 kW) che lavora insieme a un motore elettrico di trazione da 204 CV (150 kW) e a un generatore da 82 CV (60 kW) attraverso la trasmissione dedicata DHT150. La potenza complessiva è di 279 CV (205 kW) con 365 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 7,9 secondi e 180 km/h di velocità massima. La batteria al litio-ferro-fosfato da 18,4 kWh garantisce 90 km in elettrico nel ciclo WLTP combinato, che salgono a 123 nel ciclo urbano; con il serbatoio da 60 litri l'autonomia complessiva supera i 1.000 km. La ricarica avviene in corrente alternata a 6,6 kW o in corrente continua a 40 kW, dal 30 all'80% in venti minuti.

Ma come funziona, nella pratica? Il sistema privilegia sempre la trazione elettrica: con la batteria sopra il 25% di carica la L8 viaggia in modalità elettrica e il termico resta spento. Sotto il 25% entra la modalità HEV, che continua a far lavorare per primo il motore elettrico e gestisce il termico secondo la velocità: fino a 40 km/h la trazione resta elettrica, fra 40 e 70 km/h il termico si accende come generatore in modalità seriale, fra 70 e 80 km/h i due motori lavorano in parallelo e oltre gli 80 km/h la trazione passa al motore a benzina, nella zona in cui è più efficiente. I passaggi avvengono senza soluzione di continuità e si può scegliere fra le modalità di guida Eco, Normal, Sport, Custom e Pure EV.

Gli interni della Lepas L8

L’abitacolo è rifinito con molta cura, con impiego di materiali di qualità: vederla nella livrea verde metallizzato con gli interni color cuoio non la fa passare inosservata. Su strada il comportamento privilegia il comfort e la silenziosità di marcia, dovuta al sistema che privilegia l’elettrico, anche se in modalità sport lo scatto aumenta e l’assetto si irrigidisce di conseguenza. Due gli allestimenti: Essence, a € 41.700 chiavi in mano, parte già con cerchi da 19 pollici, telecamera a 540 gradi, display centrale da 13,2 pollici, Apple CarPlay e Android Auto senza fili, pacchetto completo di assistenza alla guida e otto airbag. Elegance, a €44.700 chiavi in mano, aggiunge cerchi da 20 pollici, interni in similpelle, sedili anteriori elettrici riscaldati, ventilati e con massaggio, audio Sony a otto altoparlanti, tetto panoramico apribile, funzione di parcheggio automatico (APA) e da remoto (RPA), portellone elettrico e dieci airbag. Prezzi che si riducono di 3.000 euro grazie alla promozione di lancio in caso di permuta.