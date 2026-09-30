Prezzi, sconti, costi fissi: come orientarsi nella battaglia di offerte per l’elettricità

Nei giorni caldissimi dell’energia – con i prezzi che rischiano di andare fuori controllo – una pioggia di offerte si è abbattuta su consumatori alle prese con i bilanci familiari. Per orientarsi e capire cosa davvero può ridurre le spese a fine anno dobbiamo partire dal comprendere bene come sono costruite le voci che compongo il prezzo finale. La parte più consistente del prezzo è rappresentata dal costo della “materia energia”, che in una bolletta media pesa sul saldo per il 68,6%. All’interno di questa quota, il 63,7% riguarda il costo dell’energia vera e propria, a cui si aggiungono i costi di dispacciamento e perequazione. Un ulteriore 4,9% è invece legato alle spese di commercializzazione, cioè alle attività necessarie per vendere e gestire il servizio. Ma la bolletta non comprende soltanto il costo dell’energia. Una parte, pari al 14,2% della bolletta media, riguarda il suo trasporto e la gestione del contatore: i costi legati alla rete che porta l’elettricità fino alla nostra abitazione e alla gestione della misurazione dei consumi. Ci sono poi gli oneri di sistema, che rappresentano il 7,6% della bolletta. Sono costi che finanziano diverse attività e interventi del sistema energetico. Infine troviamo le imposte, che incidono per il 9,6%.

Riassumendo, quindi, quando paghiamo una bolletta non stiamo prezzando soltanto l’energia che consumiamo: una parte importante copre il costo dell’energia e della sua commercializzazione, mentre il resto serve a sostenere la rete, gli oneri del sistema e le imposte. Quando ci troviamo davanti alle offerte delle ultime ore che Eni Plenitude, A2A, Enel, Hera, Iren o altri fornitori propongono sul mercato, la prima cosa da capire è quindi che lo sconto pubblicizzato non si applica direttamente al prezzo dell’intera bolletta. Per intenderci, se la bolletta è 200 euro non pagheremo il 30% in meno. Sul trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte, il fornitore non può infatti fare sconti e decidere liberamente il prezzo.

Il dato più importante da guardare è quindi il prezzo effettivo dell’energia, espresso in euro per kWh per la luce e in euro per Smc per il gas. Subito dopo bisogna controllare il costo annuale, cioè quella parte fissa che paghiamo indipendentemente da quanto consumiamo. Un’offerta può avere un prezzo al kWh più basso ma una quota fissa più alta; un’altra può avere un prezzo al kWh leggermente superiore ma costi fissi più contenuti. La convenienza, poi, dipende anche da quanto consumiamo: per chi consuma molto pesa maggiormente il prezzo dell’energia, mentre per chi consuma poco può incidere maggiormente la quota fissa. Sul piatto vanno dunque calcolati: prezzo al kWh, prezzo al metro cubo del gas, quota fissa, durata del prezzo e dello sconto e, soprattutto, spesa annua complessiva in base ai consumi del nucleo familiare.

Una disamina impegnativa a cui spesso in tanti rinunciano. Secondo Switcho – servizio 100% digitale per la comparazione di bollette e non solo – è davvero ampio lo spazio per ridurre il costo delle bollette di luce e gas. Solo nel primo semestre del 2026, il risparmio potenziale calcolato dalla piattaforma per i propri utenti ha superato gli 87 milioni di euro (250 milioni considerando anche tutto il 2025). Non è un fenomeno circoscritto: 9 bollette su 10 tra quelle analizzate presentano condizioni migliorabili. È qui che può scendere in campo l’intelligenza artificiale e le piattaforme comparative che ne fanno uso mettendo a disposizione rapidi confronti.

Arera, per esempio, offre un portale offerte ad hoc: il motore di ricerca pubblico e gratuito gestito da Acquirente Unico per mettere a confronto le tariffe di luce e gas disponibili. Accedendo con spid o cie, il sistema carica automaticamente può anche caricare i consumi storici reali per fornire una stima precisa all’utente e non un computo generico. Anche Altroconsumo mette a disposizione un servizio di confronto tariffe indipendente. E non mancano le app dedicate come Segugio.it e Facile.it.