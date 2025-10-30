Lefebvre Giuffrè e la Tax Consulting Firm presentano un progetto formativo rivolto ai professionisti del settore fiscale

Lefebvre Giuffrè - leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali tradizionali e digitali per i professionisti dei settori legale, fiscale, del lavoro e delle aziende, parte del gruppo europeo Lefebvre - presenta un nuovo progetto formativo di alto livello rivolto ai professionisti del settore fiscale, realizzato grazie alla collaborazione con la Tax Consulting Firm, prestigiosa scuola di formazione economico-giuridica fondata e diretta da Antonio Scalia.

Lefebvre Giuffrè - leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali tradizionali e digitali per i professionisti dei settori legale, fiscale, del lavoro e delle aziende, parte del gruppo europeo Lefebvre - presenta un nuovo progetto formativo di alto livello rivolto ai professionisti del settore fiscale, realizzato grazie alla collaborazione con la Tax Consulting Firm, prestigiosa scuola di formazione economico-giuridica fondata e diretta da Antonio Scalia.

Il progetto propone un percorso formativo completo e all’avanguardia - riconosciuto e accreditato sia per i commercialisti che per i professionisti del settore legale - guidato da Antonio Scalia con un team di docenti di eccellenza, pensato per offrire ai professionisti un aggiornamento mirato, concreto e multidisciplinare, anche grazie all’impiego di tecnologie avanzate come l ’intelligenza artificiale.

All'interno di questa ampia offerta, particolare attenzione è stata dedicata anche ad attività dal grande impatto sociale come le realtà del terzo settore, le onlus, gli enti religiosi e le associazioni di promozione sociale. Proprio a questo target fanno infatti riferimento i programmi di: Master sul Terzo Settore e sport dilettantistico, dedicato agli aspetti fiscali, contabili e civilistici del Codice del Terzo Settore; Corso sul futuro delle ONLUS, che approfondisce i modelli giuridici possibili entro il 31 marzo 2026 e gli impatti del Codice del Terzo Settore; Corso su cooperative e imprese sociali, focalizzata su peculiarità e vantaggi del modello cooperativo, con focus sulla gestione e collaborazione con la Pubblica Amministrazione; Corso per consulenti degli enti religiosi, che illustra gli strumenti utili a supportare con competenza le decisioni e i rapporti con le autorità ecclesiastiche; Corso sulle associazioni di promozione sociale (APS), nato per approfondire gestione, normativa, adempimenti e vantaggi fiscali delle APS.