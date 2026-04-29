Un'Academy che forma elettricisti

Cinque settimane di formazione intensiva sulle reti in media e bassa tensione, aperte a candidati delle province di Padova, Vicenza e Verona, con prospettiva di inserimento nelle aziende del Gruppo Enercom. Candidature entro il 30 aprile

Il Gruppo Enercom rilancia l’Academy per elettricisti, il percorso formativo intensivo attraverso cui Simet e Sient, le società del Gruppo specializzate nella realizzazione e gestione di infrastrutture elettriche, formano direttamente i tecnici destinati a operare sulle reti in media e bassa tensione.

L’iniziativa nasce da un’esigenza concreta: la difficoltà crescente di reperire sul mercato figure già qualificate e certificate. A questa criticità il Gruppo risponde con un investimento diretto sulle persone e sui territori in cui opera, mettendo a disposizione un percorso formativo strutturato che unisce competenze tecniche, certificazioni e opportunità occupazionali. L’Academy si inserisce nel progetto Energie per crescere, sviluppato in collaborazione con E-Distribuzione, e coinvolge una rete di partner che contribuiscono alla qualità del percorso: l’ente formativo Agorà per l’erogazione della didattica, l’agenzia per il lavoro Job- Just on business per la selezione dei candidati.

Le selezioni sono rivolte a candidati delle province di Padova, Vicenza e Verona. Una scelta coerente con il radicamento territoriale del Gruppo — presente in Lombardia, Veneto e Piemonte — e con l’idea che formare persone destinate a lavorare nei contesti locali sia, allo stesso tempo, una scelta industriale e un impegno verso le comunità. Il percorso formativo si articola in una prima fase a distanza, seguita da sessioni pratiche in presenza presso il campo scuola di Erbè, in provincia di Verona. Al termine delle cinque settimane, i partecipanti avranno acquisito i quattro profili Enel (F/D/G/E) richiesti per operare sulle reti di distribuzione, con competenze immediatamente applicabili sul campo e certificate da Agorà, l’ente accreditato che rilascia gli attestati alle aziende.

Per questa edizione sono disponibili 15 posti. Nelle precedenti edizioni, più di 50 giovani hanno già intrapreso un percorso professionale all’interno delle aziende del Gruppo. Per partecipare è richiesto il possesso di una qualifica professionale o di un diploma e della patente B. Le candidature possono essere inviate a: 30 aprile. Nelle precedenti edizioni, più di 50 giovani hanno già intrapreso un percorso professionale all’interno delle aziende del Gruppo. Per partecipare è richiesto il possesso di una qualifica professionale o di un diploma e della patente B. Le candidature possono essere inviate a: jobtreviso@jobspa.it entro il

«Formare i tecnici che lavoreranno sulle reti significa assumersi una responsabilità che va oltre il perimetro aziendale. Il settore delle infrastrutture elettriche sta attraversando una fase di trasformazione profonda: aumentano la domanda, la complessità e le esigenze legate alla transizione energetica, cresce il bisogno di competenze adeguate – spiega Lodiano Tiziano Zanovello, direttore generale di Simet e di Sient -. Con l’Academy pereElettricisti il nostro Gruppo sceglie di rispondere investendo direttamente nella formazione, costruendo competenze e offrendo opportunità reali ai giovani. Un impegno che si estende anche alle attività di orientamento sul territorio, dalle scuole superiori agli eventi dedicati».