«Ma il mercato del lavoro è cambiato. Va coinvolto di più il Parlamento»

«In verità non capisco l’urgenza di questo decreto alla vigilia del Primo Maggio. Le norme vanno fatte quando servono e vanno discusse in Parlamento». Lo sostiene Maurizio Del Conte, giuslavorista e docente di Diritto del lavoro all’Università Bocconi di Milano.

In che senso professore?

È un decreto omnibus, senza troppa omogeneità tra i temi e le norme. Segue piuttosto una calendarizzazione e proroga delle scadenze di benefici fiscali a favore dei datori. Non c’è purtroppo una visione di riforma del lavoro. Il rischio è quello di non riflettere abbastanza su un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Cosa non la convince?

Vedo interventi poco utili. In alcuni casi dei correttivi. Per esempio gli incentivi alle assunzioni non sono altro che proroghe ad atti che risalgono al 2018, che attingevano risorse dal Fondo sociale europeo. Dopo otto anni il mercato del lavoro è cambiato. Dalla crisi della domanda e dalla disoccupazione siamo passati al mismatch e alla carenza di competenze.

È un errore di metodo?

In effetti manca un confronto serio e continuativo con le parti sociali e datoriali. Su questi temi servono programmi e progetti.

La disoccupazione però è calata...

È vero. Ma gli inattivi sono aumentati. Siamo al paradosso che il lavoro c’è, ma mancano i lavoratori. Soprattutto nei settori innovativi legati alle transizioni. Invece abbiamo bisogno di formazione qualificata. Gli Its sono ancora insufficienti e le aziende faticano a trovare personale con le competenze adatte.

Ma gli incentivi hanno aumentato le assunzioni di giovani e donne...

In realtà i bonus a pioggia non aiutano. E non migliorano le retribuzioni. Tanto che i giovani preferiscono andare all’estero.

La misura sul salario equo è utile?

Questo è un tema che va nella direzione giusta, sancito dalla nostra Costituzione. Le aziende devono essere in grado di attrarre e trattenere talenti. I giovani scappano dall’Italia e vanno dove sono valorizzati. Il decreto fa bene a comparare il salario equo ai contratti nazionali più rappresentativi.

E sulla questione rider?

In realtà non viene aggiunto nulla al riconoscimento del lavoro subordinato da parte di diversi tribunali. La sentenza di Torino fa esplicito riferimento all’articolo 2 del Jobs Act. In un Paese civile, però, non si dovrebbe mai arrivare alle cause per ottenere un giusto trattamento salariale e lavorativo. Servono invece maggiori controlli, la tracciabilità dei pagamenti. Ma soprattutto la condivisione dei dati.

Come sollecitare il rinnovo dei contratti?

La detassazione a lungo termine non può più funzionare: diventa una flat tax. A tutto vantaggio del datore. Che trova più conveniente non rinnovare per evitare di allineare le retribuzioni all’inflazione. L’indennità di vacanza contrattuale è uno strumento ormai superato. Meglio ridurre o addirittura annullare le premialità, facendo venire meno le misure che defiscalizzano.

Infine la sicurezza sul lavoro. Si possono evitare i morti e gli infortuni?

Serve la formazione e soprattutto la prevenzione. La repressione è inutile se non c’è la cultura. Ecco perché è necessario che tutti gli istituti preposti si confrontino e condividano i dati. Devono controllare i risultati che hanno a disposizione per ridurre i fattori di rischio.