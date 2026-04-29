Le mamme sudcoreane? Non hanno più tempo (perché schiacciate da troppi impegni)

oltre l'80% delle donne lavoratrici con figli in età prescolare soffre di una significativa carenza di sonno, tempo libero e tempo personale, una condizione che viene definita "povertà di tempo". La percentuale è significativamente più alta rispetto al 60,3% riscontrato tra gli uomini che vivono condizioni simili. È (quasi) un caso da manuale. La ricchezza – e nel caso della Corea del Sud si può parlare di una vera e propria esplosione di ricchezza, con il Pil del Paese che è quasi triplicato tra il 1996 e il 2024, mentre il Pil pro capite è più che raddoppiato – non corrisponde al benessere. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), il Paese asiatico “ha raggiunto lo status di economia avanzata in termini di dimensioni economiche e indicatori quali istruzione e sanità, ma la qualità della vita percepita dai suoi cittadini rimane relativamente debole ”. Non si tratta di sola percezione, ma di un groviglio di difficoltà e pesi oggettivi, e spesso inaggirabili. Come quello “catturato” dal Korea Labor Institute:, una condizione che viene definita "povertà di tempo". La percentuale è significativamente più alta rispetto al 60,3% riscontrato tra gli uomini che vivono condizioni simili.

Korea Herald, “ Ma cosa si intende per “povertà di tempo”? Come spiega il, “ la povertà di tempo è definita come una condizione in cui gli individui non riescono ad avere tempo sufficiente per dormire o per gli svaghi dopo aver adempiuto alle responsabilità essenziali, a partire dal lavoro retribuito ”. Secondo il rapporto, le attività “obbligatorie” - lavoro, cura dei figli e spostamenti – assorbono (o meglio, confiscano) la quasi totalità del tempo delle famiglie con figli. “Nello specifico – si legge nel rapporto -, le famiglie con bambini in età prescolare dedicano in media 668 minuti al giorno alle attività obbligatorie. Questa cifra – oltre 11 ore – è considerevolmente superiore ai 589 minuti registrati per le famiglie con figli in età scolare e ai 536 minuti per quelle con figli adulti”. E il tempo libero? Praticamente quasi inesistente, cancellato dal muro di doveri che incombe sulle famiglie. "Quando si combinano l'assistenza all'infanzia in età prescolare e il doppio reddito da lavoro, il rischio di povertà di tempo diventa estremamente elevato", ha spiegato Jeong Hyun-sang, ricercatore presso il Korea Labor Institute.

Il nodo da sciogliere resta la mancata “traduzione” della produzione della ricchezza, catturata da indicatori come il Pil, in diffusione di benessere: i risultati raggiunti “non si sono tradotti sufficientemente in benessere soggettivo, legami sociali o un senso di sicurezza per il futuro”, fa sapere ancora l'Ocse. Come riporta Business Korea, le sfide chiave che minano la qualità della vita in Corea del Sud – da 17 mesi consecutivi, il Paese registra peraltro un aumento su base annua delle nascite mensili, secondo gli ultimi dati pubblicati a gennaio - sono molteplici: dal ritardo nell'indipendenza economica dei giovani, gli alti tassi di suicidio e i rischi per la salute mentale, l'isolamento sociale degli anziani e la disuguaglianza di genere come sfide chiave che minano la qualità della vita in Corea del Sud.

Altro fattore di “vulnerabilità” della società sudcoreana: la condizione dei giovani. L'isolamento sociale tra i giovani si sta aggravando. Un'indagine governativa del 2024 ha rilevato che il 5,2% delle persone di età compresa tra i 19 e i 34 anni presentava un "grave isolamento sociale", più del doppio rispetto al livello registrato in un'indagine simile del 2022. Tra questi, il 32,8% ha indicato le difficoltà nel trovare lavoro come motivo principale, mentre l'11,1% ha segnalato problemi nelle relazioni interpersonali e il 9,7% l'abbandono scolastico.