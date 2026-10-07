Un futuro nella meteorologia

Fondata nel 1999, 3Bmeteo è una digital company che si occupa di clima e previsioni meteorologiche. Il brand, tra sito e App Android e iOS, totalizza picchi di quasi 20 milioni di utenti unici al mese, picchi di 800 milioni di pagine viste/mese (Audicom, dati 2025). I suoi servizi sono progettati per far fronte alle richieste della clientela e al rispetto di livelli di servizio molto elevati. Le informazioni sono interpretate da personale specializzato e dedicato, composto da meteorologi certificati, modellisti, grafici e programmatori, che per sette giorni su sette e 365 giorni all'anno forniscono aggiornamenti continui.

La mission di 3Bmeteo è quella di raccontare la meteorologia come una scienza accessibile, fruibile e al servizio dell’utente, con l'obiettivo di facilitare l’interpretazione dei dati e la consapevolezza sui cambiamenti climatici, contribuendo così alla sensibilizzazione collettiva sul tema. Da questa visione è nata la nuova veste della 3Bmeteo Academy 2026. Al centro dell’edizione di quest’anno un nuovo format che punta l’attenzione su creatività digitale e storytelling ambientale. Dopo quattro edizioni incentrate sulla formazione meteorologica, la quinta edizione ha dato vita a un format innovativo non più legato alle classiche lezioni frontali della meteorologia, ma pensato quale momento di confronto e dibattito “a porte aperte” per menti creative sui temi della comunicazione ambientale e della meteorologia.

L’edizione 2026 dell’Academy, che si è conclusa lo scorso 18 settembre presso la sede principale di 3Bmeteo a Ponte San Pietro (Bergamo), ha previsto un’intera settimana di attività rivolte alla formazione. Il percorso dell’Academy 2026 ha alternato momenti di approfondimento, attività pratiche e occasioni di relazione diretta con il team 3Bmeteo. Nei giorni dell’Academy i partecipanti sono entrati nel vivo del lavoro sui contenuti: dall’analisi della social strategy fino ai workshop di content creation e agli incontri con creator rilevanti nel panorama nazionale. A supporto dei giovani talenti, la partecipazione alla 3Bmeteo Academy è stata completamente gratuita. La selezione dei candidati è avvenuta sulla base di quattro criteri di valutazione. Il peso maggiore è stato attribuito alla creatività, che è stata valutata grazie alla realizzazione di contenuto social realizzato dal candidato. Nella selezione sono state considerate, inoltre, le doti comunicative, esaminate tramite un video di presentazione in cui il candidato ha avuto il compito di "bucare lo schermo". Hanno completato il profilo ideale l’esperienza social pregressa, documentata dalla gestione di profili e/o community propri o di terzi, e infine un background formativo attinente al mondo della comunicazione.

«In questo momento cerchiamo soprattutto profili per il reparto sviluppo, tra Android, iOS Developer, Full Stack Developer e uno specialista in modellistica numerica atmosferica - spiega Daniele Olivetti, meteorologo, responsabile Operation di 3Bmeteo -. Cresce inoltre l'interesse per competenze legate all'intelligenza artificiale: sono aperte le ricerche di un Artificial Intelligence Enthusiast e di un Data Scientist Machine Learning & AI, professionisti capaci di applicare modelli predittivi in ambito meteorologico e non solo. In generale privilegiamo profili flessibili e multidisciplinari, capaci di stare al passo con un settore in continua evoluzione».