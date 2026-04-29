"Recruiting Day" l'8 maggio a Verona
di Redazione
Organizzato da Iziwork Italia. Opportunità nei settori della logistica e dell'impiantistica
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April 29, 2026
Nuove opportunità di lavoro in Veneto con il Recruiting Day organizzato da Iziwork Italia, in programma venerdì 8 maggio presso l’Hub di Verona, in Viale delle Nazioni 2. L’iniziativa è dedicata alla selezione di personale per i settori della logistica e dell’impiantistica e prevede inserimenti sia in somministrazione sia con contratti diretti. Durante la giornata, dalle 9 alle 18, i candidati potranno sostenere colloqui direttamente in sede e conoscere le opportunità professionali disponibili sul territorio. Per chi non potesse partecipare di persona, è possibile candidarsi inviando una mail a hub.veneto@iziwork.com e richiedere un video-colloquio. Tra i profili attualmente ricercati:
· Addetti al carico/scarico;
· Operatori bordo macchina;
· Operatori d’impianto;
· Operai metalmeccanici.
«Il mercato del lavoro in Veneto - spiega Cristian Schio, Regional Manager per Iziwork Italia - si conferma dinamico e in crescita, con oltre 100mila posti vacanti stimati per il 2026, in settori trainanti come agroalimentare, logistica e metalmeccanico. Il recruiting day rappresenta l'opportunità ideale per aiutare i candidati a incontrare le aziende».
Le candidature sono aperte anche online attraverso il sito www.iziwork.com, nella sezione “Lavora con noi”.
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